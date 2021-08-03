Российские гимнасты заняли второе место в медальном зачете Олимпиады
ТОКИО, 3 авг — РИА Новости. Сборная России по спортивной гимнастике заняла второе место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио по итогам выступлений в своем виде спорта.
ТОКИО, 3 авг — РИА Новости. Сборная России по спортивной гимнастике заняла второе место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио по итогам выступлений в своем виде спорта.
Последним стартом Олимпиады в спортивной гимнастике во вторник стали мужские упражнения на перекладине, в которых россиянин Никита Нагорный стал бронзовым призером. Ранее он завоевал бронзу в личном многоборье, а также золото в составе российской сборной в командном первенстве.
Российские гимнастки также завоевали золотые медали в командном многоборье, также Ангелина Мельникова взяла две бронзы — в личном многоборье и в вольных упражнениях. Серебряные медали завоевали Анастасия Ильянкова на разновысоких брусьях и Денис Аблязин в опорном прыжке.
Таким образом, в копилке российских гимнастов восемь медалей (две золотые, две серебряные и четыре бронзовые). Столько же наград у команды Китая, однако у китайцев три золотые и три серебряные медали при двух бронзах. Сборная США заняла третье место в медальном зачете (2−2−2), обойдя за счет одной серебряной награды команду Японии (2−1−2).