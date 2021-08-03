Женская сборная России по водному поло обыграла Австралию и вышла в полуфинал ОИ-2020
Женская сборная России по водному поло обыграла команду Австралии в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио со счётом 9:8.
Женская сборная России по водному поло обыграла команду Австралии в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио со счётом 9:8.
В матче за выход в финал российская команда встретится с американками, которые сегодня разгромили Канаду со счётом 16:5.
В другом полуфинале сыграют сборные Испании и Венгрии.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32−20−16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.