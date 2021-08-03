Тимановская надеется продолжить карьеру, но беспокоится о своей безопасности

ТАСС, 3 августа. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская надеется продолжить спортивную карьеру, однако приоритетом для спортсменки на данный момент является обеспечение собственной безопасности. Об этом она заявила во вторник в интервью агентству Associated Press.

Я очень хотела бы продолжить свою спортивную карьеру, потому что мне всего 24 года и у меня были планы как минимум еще на две Олимпиады. Но на данный момент меня беспокоит только моя безопасность. Кристина Тимановская белорусская легкоатлетка

Легкоатлетка также добавила, что пока еще не определилась с тем, что она будет делать дальше. «На данный момент я просто хочу благополучно прибыть в Европу, встретиться с людьми, которые мне помогали, и решить, что делать дальше», — отметила Тимановская.

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Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач в понедельник сообщил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Ожидается, что легкоатлетка 4 августа улетит в Варшаву прямым рейсом из Токио.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии объявил 1 августа, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Первоначально планировалось, что легкоатлетка выступит в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 м. В связи с отсутствием необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4×400 м были отстранены две белорусские бегуньи. Тренерский штаб решил задействовать в эстафете Тимановскую, которая в соцсетях подвергла критике такое решение.