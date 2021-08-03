Тимановская надеется продолжить карьеру, но беспокоится о своей безопасности
Белорусская легкоатлетка пока еще не определилась с тем, что она будет делать дальше.
Белорусская легкоатлетка пока еще не определилась с тем, что она будет делать дальше.
ТАСС, 3 августа. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская надеется продолжить спортивную карьеру, однако приоритетом для спортсменки на данный момент является обеспечение собственной безопасности. Об этом она заявила во вторник в интервью агентству Associated Press.
Я очень хотела бы продолжить свою спортивную карьеру, потому что мне всего 24 года и у меня были планы как минимум еще на две Олимпиады. Но на данный момент меня беспокоит только моя безопасность.
Легкоатлетка также добавила, что пока еще не определилась с тем, что она будет делать дальше. «На данный момент я просто хочу благополучно прибыть в Европу, встретиться с людьми, которые мне помогали, и решить, что делать дальше», — отметила Тимановская.
Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач в понедельник сообщил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Ожидается, что легкоатлетка 4 августа улетит в Варшаву прямым рейсом из Токио.
Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии объявил 1 августа, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее
Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности сообщили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. Тимановская заявила «Еврорадио» о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам спортсменки, на нее было оказано давление, ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия. НОК Белоруссии отслеживает ситуацию вокруг легкоатлетки Тимановской и сотрудничает в этом вопросе с оргкомитетом Олимпиады и Международным олимпийским комитетом.