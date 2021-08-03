В ВФЛА объяснили, почему не заменили Шубенкова перед ОИ, хотя знали и скрывали его травму

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
32
21
16
2США
24
28
21
5Россия
13
21
18
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Женщины. Финал
Элайн Томпсон-Эра
Кристин Мбома
Габриэль Томас
Результаты
Легкая атлетика
800 м. Женщины. Финал
Атинг Мо
Кили Ходжкинсон
Раэвин Роджерс
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Финал
Тамира Сток Менса
Блессинг Оборудуру
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Меерим Жуманазарова
Батсетсег Соронзонболд
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Сара Дошо
Алла Черкасова
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Финал
Муса Евлоев
Артур Алексанян
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Женщины. Финал
Анита Влодарчик
Ван Чжен
Мальвина Копрон
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Арви Мартин Саволайнен
Мохаммадади Шарави
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Алекс Герго Шоке
Тадеуш Михалик
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 109 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Акбар Джураев
Симон Мартиросян
Артур Плесниекс
Результаты
Греко-римская борьба
до 77 кг. Мужчины. Финал
Тамаш Лоринц
Акжол Махмудов
Результаты
Греко-римская борьба
до 77 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рафик Хусейнов
Карапет Чалян
Результаты
Греко-римская борьба
до 77 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Шохеи Ябику
Мохаммадали Гераи
Результаты
Легкая атлетика
Шест. Мужчины. Финал
Арманд Дюплантис
Кристофер Нильсен
Тиагу Браз
Результаты
Бокс
до 69 кг. Мужчины. Финал
Пет Маккормак
Роньель Иглесиас Сотолонго
Результаты
Гимнастика спортивная
Перекладина. Мужчины. Финал
Даики Хасимото
Тин Србич
Никита Нагорный
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Мужчины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Франция
Результаты
Гимнастика спортивная
Бревно. Женщины. Финал
Гуань Чэнтчэнь
Тан Сицзин
Симона Байлз
Результаты
Велоспорт - Трек
Командная гонка преследования. Женщины. Финал
Германия
Великобритания
США
Результаты
Парусный спорт
Накра 17. Микст. Финал
Италия
Великобритания
Германия
Результаты
Расписание событий
Легкая атлетика. Мужчины
14:50скоро200 м. Мужчины. Полуфиналы
Волейбол. Мужчины. 1/4 финала
15:30скороПольшаФранция
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
16:00скороСара Паван / Мелисса Хумана-ПаредесМариафе Артачо / Таликва Клэнси
Бокс. Мужчины
4.08скороМужчины. до 81 кг. Финал
Плавание. Женщины
4.08скоро10 км, открытая вода. Женщины. Финал
Гольф. Женщины
4.08скороЛичное первенство. Женщины. 1-й раунд
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/4 финала
4.08скороИлья Лешуков / Константин СеменовАндерс Мол / Кристиан Сорум
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/4 финала
4.08скороШериф Юнусс / Ахмед ТиянПаоло Николаи / Даниеле Лупо
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/4 финала
4.08скороВячеслав Красильников / Олег СтояновскийЮлиус Толе / Клеменс Виклер
Легкая атлетика. Мужчины
4.08скороДесятиборье. Мужчины. 100 м
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/4 финала
4.08скороМартин Плавиньш / Эдгар ТоксАлисон Серутти / Альваро Мораиш Фильо
Волейбол. Женщины. 1/4 финала
4.08скороКореяТурция
Легкая атлетика. Мужчины
4.08скороКопье. Мужчины. Квалификация A
Гандбол. Женщины. 1/4 финала
4.08скороРоссияЧерногория
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
4.08скороБайдарка-одиночка, 200 м. Мужчины. Предварительные заезды
Легкая атлетика. Женщины
4.08скороСемиборье. Женщины. 100 м с/б
Легкая атлетика. Мужчины
4.08скороДесятиборье. Мужчины. Длина
Настольный теннис. Женщины. 1/2 финала
4.08скороКитайГермания
Баскетбол. Женщины. 1/4 финала
4.08скороКитайСербия
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
4.08скороКаноэ-одиночка, 200 м. Женщины. Предварительные заезды
15:50 (мск), источник: Чемпионат.com

В ВФЛА объяснили, почему не заменили Шубенкова перед ОИ, хотя знали и скрывали его травму

Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики Алла Глущенко прокомментировала известие о травме легкоатлета Сергея Шубенкова, из-за которой он был вынужден сняться с соревнований в беге на 110 м с барьерами на Олимпиаде в Токио.

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Источник: РИА "Новости"
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«Да, была травма, мы знали об этом. Когда Сергей заехал в Новогорск на карантин, мы всё сделали, чтобы он эту травму вылечил. ФМБА и ВФЛА сделали всё возможное, чтобы восстановить его. Последние тренировки перед вылетом на Олимпиаду были обнадёживающими, но это спорт, случилось то, что случилось.

По решению совета World Athletics мы не могли делать замену после объявления состава десяти участников Олимпиады. Так что ничьё место Сергей не занял. Если бы он не поехал, никого заявить мы не могли, и к тому же это произошло перед самым началом Олимпиады.

ВФЛА, как я уже сказала, знала о ситуации с травмой и сделала всё, что могла, чтобы Сергей восстановился к Играм. Мы берегли его как могли, не давали информацию в прессе о его травме, чтобы его не терзали журналисты», — цитирует Глущенко «Р-Спорт».

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XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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