В ВФЛА объяснили, почему не заменили Шубенкова перед ОИ, хотя знали и скрывали его травму

«Да, была травма, мы знали об этом. Когда Сергей заехал в Новогорск на карантин, мы всё сделали, чтобы он эту травму вылечил. ФМБА и ВФЛА сделали всё возможное, чтобы восстановить его. Последние тренировки перед вылетом на Олимпиаду были обнадёживающими, но это спорт, случилось то, что случилось.



По решению совета World Athletics мы не могли делать замену после объявления состава десяти участников Олимпиады. Так что ничьё место Сергей не занял. Если бы он не поехал, никого заявить мы не могли, и к тому же это произошло перед самым началом Олимпиады.



ВФЛА, как я уже сказала, знала о ситуации с травмой и сделала всё, что могла, чтобы Сергей восстановился к Играм. Мы берегли его как могли, не давали информацию в прессе о его травме, чтобы его не терзали журналисты», — цитирует Глущенко «Р-Спорт».