Евлоев — олимпийский чемпион! Он спас сборную России от полного провала
Муса Евлоев в финале олимпийского турнира по
Муса Евлоев в финале олимпийского турнира по
Муса Евлоев в финале олимпийского турнира по
В борьбе танком называют Аблулрашидом Садулаева, но Мусе Евлоеву это прозвище тоже подошло бы. Он и борется прекрасно, и выглядит исключительно брутально.
В финал Евлоев вышел довольно легко. Соперник был самый ожидаемый — 29-летний Артур Алексанян. Бронзовый призер Лондона, олимпийский чемпион Рио, трехкратный чемпион мира (2014, 2015, 2017).
С Мусой они ровесники, однако ингушский спортсмен взлетел на самый верх позже — когда дошел до финала ЧМ-2017, где проиграл как раз Алексаняну (1−3). Их вторая схватка состоялась в полуфинале чемпионата мира-2018, и Евлоев взял реванш (3−1), а затем выиграл золото. Потом они должны были выйти друг против друга в финале ЧМ-2019. Однако Алексанян сломал ребро, и российский борец получил золото без боя.
В полуфинале Олимпиады Алексанян тоже получил травму — в самом конце схватки с иранцем Мохаммадхади Сарави, когда отрывал соперника от помоста (это действие принесло армянину победу 4−1). Однако Артур покинул зал без посторонней помощи и сумел выйти на финальный поединок.
Евлоев мощно провел первый период, отлично поработав в партере. Он поднял Алексаняна в первой попытки, а потом и во второй — да еще и бросок провел. Плюс Артур получил желтую карточку. Учитывая уровень Евлоева, по сути, у армянина оставался лишь один шанс
Евлоев спас сборную России по