Швед Дюплантис победил на Олимпийских играх в прыжках с шестом

Дюплантис стал единственным атлетом, преодолевшим планку на высоте 6,02 м. Второе место с результатом 5,97 м занял американец Кристофер Нильсен. Третьим стал бразилец Тиаго Браз да Силва (5,87 м).

Дюплантис является обладателем мирового рекорда в мужских прыжках с шестом — в 2020 году на соревнованиях в Глазго он показал результат 6,18 м. На чемпионате мира 2019 года он завоевал серебряную медаль.