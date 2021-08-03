Австралийские баскетболисты вышли в полуфинал Олимпийских игр
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Мужская сборная Австралии по баскетболу вышла в полуфинал олимпийского турнира в Токио.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Мужская сборная Австралии по баскетболу вышла в полуфинал олимпийского турнира в Токио.
В четвертьфинале австралийцы обыграли аргентинцев — 97:59 (18:22, 21:11, 21:15, 37:11). В составе победителей 18 очков набрал Патрик Миллс,
В полуфинале австралийцы сыграют с американцами, в другом полуфинале встретятся французы и словенцы. Обе встречи пройдут 5 августа.
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