Австралийские баскетболисты вышли в полуфинал Олимпийских игр

В четвертьфинале австралийцы обыграли аргентинцев — 97:59 (18:22, 21:11, 21:15, 37:11). В составе победителей 18 очков набрал Патрик Миллс, дабл-дабл оформил Ник Кэй (10 очков, 10 подборов). У аргентинцев 16 очков на свой счет записал Николас Лапровиттола, дабл-дабл оформил Габриэль Дек (12 очков, 10 подборов).

В полуфинале австралийцы сыграют с американцами, в другом полуфинале встретятся французы и словенцы. Обе встречи пройдут 5 августа.