Гол Марко Асенсио вывел Испанию в финал Олимпиады
ТОКИО, 3 авг — РИА Новости. Мужская сборная Испании вышла в финал олимпийского футбольного турнира.
ТОКИО, 3 авг — РИА Новости. Мужская сборная Испании вышла в финал олимпийского футбольного турнира.
В полуфинале испанцы обыграли команду Японии. В основное время мячей забито не было, в дополнительное победу испанцам со счетом 1:0 принес гол Марко Асенсио (115-я минута).
Сборная Японии 6 августа в матче за бронзу сыграет с мексиканцами. Испанцы на следующий день в финале встретятся с бразильцами.