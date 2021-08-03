«Сказал себе — ты олимпийский чемпион, е-мое!» Эмоциональный Нагорный — о депрессии на Играх и судействе

Никита Нагорный — последний медалист сборной России по спортивной гимнастике на Олимпиаде. И в заключительном гимнастическом интервью этих Игр он рассказал о тяжелых метаниях внутри себя (но не снялся, вышел и показал результат), проблемах со здоровьем и судействе. Некоторые считают 24-летнего ростовчанина слишком резким и жестким. Но на деле такая откровенность куда ценнее, чем ложные улыбки.

Камень из почек решил выходить сразу после многоборья. Было тяжело

— Эта медаль вывела меня из депрессивного состояния в то, которое должно быть на Олимпийских играх, — сказал Нагорный после выхода к прессе. — Вчера я выложил пост в Instagram о том, что я слишком многое требую от себя. Может, кому-то не нравится, что я превратил свои выступления в дискуссии и самокритику. Вчера я понял, что уже перебор. Нужно расслабиться и в последний день соревнований просто выйти и насладиться этим моментом.

Эта медаль многого стоит в плане моих споров с головой. Два-три последних дня очень тяжело сказались на мне в плане здоровья и настроя. Нужно было убрать все свои мысли о слабости, о том, что у тебя что-то болит, ломит тело. Сегодня стало чуть полегче? и голова не болит, тело перестало ныть. Колики есть, но я вышел с пустой головой. Была мысль, что вдруг сейчас кто-то выйдет и сделает лучше, и я не буду опять на пьедестале. Я себе говорю: «Значит, он заслужил больше». Я сделал все что мог, я наслаждаюсь. Убедил себя. Рад, что все так у меня получилось.

— Не сложно было наслаждаться? Как оцените условия проживания в Олимпийской деревне?

— Мы люди, мы ко всему привыкаем. Если посмотреть на то, как люди живут в неразвитых странах, там можно найти больше счастливых людей. Мы просто подстроились под те правила, которые были, и пытались выжать максимум.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSEiiFQnP9-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSEiiFQnP9-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSEiiFQnP9-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Никита Нагорный (@nikushkarus)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Знаем, что были нюансы со здоровьем в эти дни. Что произошло?

— У меня пока нет точного определения, что случилось с моим здоровьем. У меня поднималась температура, ломило все тело, были головные боли и головокружения, колики в животе.

Как только я понял, что у меня есть проблемы со здоровьем, сразу же сообщили об этом нашей команде. Моментально пришли врачи, начали брать тесты. Все они показали отрицательный результат. После этого мы начали сбивать температуру и планировать выступление. Слава богу, это не коронавирус. Пока что для себя с врачами нашли оправдание, что это камень в почке начинает идти. Он решил в самое удобное время. Поэтому будем есть арбузы, пить больше лимонадов и терпеть. Я знал еще до соревнований, что под нагрузками может начать выходить камень — так и произошло.

— Только лимонады или еще что-то?

— Для вас — лимонады. Хмельные! Думаю, в любом случае командой отметим. И в Ростов съезжу, с родными отмечу. Вот и все. Может, соберу какую-то вечериночку. Такие события раз в жизни бывают. Это моя самая главная мечта в жизни была — олимпийское золото. Я мечту эту исполнил. Здесь уже не нужно мелочиться. Надо, чтобы все люди, которые были к этому причастны, тоже отметили.

— Если эта мечта сбылась, то о чем мечтаете теперь?

— Я могу сказать, что в спорте цели никогда не убывают. Олимпиада проходит, начинается другая. Это бесконечный цикл. Поэтому у меня, поверьте, еще очень много целей помимо спорта.

— Планируете ехать в Париж?

— Жизнь покажет. Это же спорт, тут загадывать нельзя. Я не ухожу никуда, я буду тренироваться, готовиться к следующим стартам, а насколько я останусь, я не знаю. Может быть, не дай бог что. Загадывать в этом плане я не люблю.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRyyd9hBlfP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRyyd9hBlfP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRyyd9hBlfP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Top Russian Gymnastics (@toprusgym)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Некоторые думают, что мальчики не смогут конкурировать с Байлз

— Вчера уже обсуждали с командой ситуацию с баллами и Денисом Аблязиным, критерии? К чему в итоге вы пришли?

Читайте также Нагорный ответил подписчику, который назвал позором выступление российских гимнастов на ОИ

— Да. Это правило. Как Артур выиграл чемпионат мира? Убираются все самые низкие оценки снарядов и самые высокие оценки остаются. То же самое было и вчера. Из двух прыжков наивысшую оценку оставляют. Наивысшая оценка была у корейца. Поэтому все узнали вчера, оказывается правила никакие не менялись. Какие были, такие и остались. По-разному всегда это. То есть если и база одинаковая, и оценка техническая одинаковая, и квалификация проходит одинаково, тогда делят.

— Накал нервов спал после этого? В Интернете уже начали бузить.

— Ой, сейчас, когда все закончилось, у меня вообще все спало. Я знал, что так и будет. Я могу сказать точно от том, что сегодня я анализировал соревнования и в моменте я просто говорю: «Слушай, остановись, ты — олимпийский чемпион, е-мое». Все, в этот момент у меня все в голове встало на свои места.

— Видели выступление Симоны Байлз? Что думаете? В России многие к ней относятся скептически.

— Я рад, что ей удалось показать то, что она готовила. Она удивила весь мир. Уже некоторые мальчики думают, что не смогут с ней конкурировать. (смеется) Этот человек вписал свое имя не только в гимнастику, но и известен во всем мире. Желаем ей скорейшего выздоровления, надеемся, что увидим ее еще на мировой арене.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CR8p8yZHdp_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CR8p8yZHdp_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CR8p8yZHdp_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Simone Biles (@simonebiles)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Судейство было нормальное

— Тренер Валентина Родионенко негодовал из-за оценок и флага ОКР, повешенного под японский на одной из церемоний награждения. Вам как в целом Олимпиада организационно?

— Руководству в этом плане виднее, они лучше знают, как должно быть для страны. Игры разные по сравнению с Рио. Может, это даже на пользу — что без зрителей. Ты не распыляешься. В двух-трех случаях все бы шло по-другому. Китаец не поклонился на перекладине в многоборье. Ему сняли, а зрители это не поняли. Потому что они особо не разбираются. Хотя есть правило — снимают за такое три десятых. Многие бы поднялись, начали шуметь. То же самое у болельщиков-японцев — Хосимото с таким заступом выигрывает Олимпиаду! Но чисто технически он должен был потерять одну десятую, все по делу. Судьи не от балды оценки ставят. Если бы кто-то поступил не так, комиссия бы сразу это выявила. Нормальное судейство. Там люди не первый раз пришли, и никто не будет карьерой жертвовать.

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— Ну я ссылался на слова Валентины Александровны.

— Но у них большой опыт, их комментировать не буду. Но я надеялся, что здесь будут всех отпускать, ставить высоко. Но так ставят, когда есть зрители. А тут ко всем было строгое отношение. Не могу сказать, что меня засудили на перекладине. Встал нормально — медаль есть.

— И с Аблязиным то же все по делу?

— Могу сказать, что я после его соревнований к корейскому гимнасту отнесся критично, мол, Аблязин больше заслужил. Но можно же понять, что я буду болеть за товарища по команде. Просто есть правила.

— В прыжках в высоту парни сами решили, что надо дать два золота. Не надо так в спортивной гимнастике сделать?

— Правила сейчас таковы. И они справедливы.