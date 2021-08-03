«Сказал себе — ты олимпийский чемпион, е-мое!» Эмоциональный Нагорный — о депрессии на Играх и судействе
Лучший российский гимнаст Игр-2021 — об итогах турнира в Токио.
Лучший российский гимнаст Игр-2021 — об итогах турнира в Токио.
Никита Нагорный — последний медалист сборной России по спортивной гимнастике на Олимпиаде. И в заключительном гимнастическом интервью этих Игр он рассказал о тяжелых метаниях внутри себя (но не снялся, вышел и показал результат), проблемах со здоровьем и судействе. Некоторые считают 24-летнего ростовчанина слишком резким и жестким. Но на деле такая откровенность куда ценнее, чем ложные улыбки.
— Эта медаль вывела меня из депрессивного состояния в то, которое должно быть на Олимпийских играх, — сказал Нагорный после выхода к прессе. — Вчера я выложил пост в Instagram о том, что я слишком многое требую от себя. Может,
Эта медаль многого стоит в плане моих споров с головой.
— Не сложно было наслаждаться? Как оцените условия проживания в Олимпийской деревне?
— Мы люди, мы ко всему привыкаем. Если посмотреть на то, как люди живут в неразвитых странах, там можно найти больше счастливых людей. Мы просто подстроились под те правила, которые были, и пытались выжать максимум.
— Знаем, что были нюансы со здоровьем в эти дни. Что произошло?
— У меня пока нет точного определения, что случилось с моим здоровьем. У меня поднималась температура, ломило все тело, были головные боли и головокружения, колики в животе.
Как только я понял, что у меня есть проблемы со здоровьем, сразу же сообщили об этом нашей команде. Моментально пришли врачи, начали брать тесты. Все они показали отрицательный результат. После этого мы начали сбивать температуру и планировать выступление. Слава богу, это не коронавирус. Пока что для себя с врачами нашли оправдание, что это камень в почке начинает идти. Он решил в самое удобное время. Поэтому будем есть арбузы, пить больше лимонадов и терпеть. Я знал еще до соревнований, что под нагрузками может начать выходить камень — так и произошло.
— Только лимонады или еще
— Для вас — лимонады. Хмельные! Думаю, в любом случае командой отметим. И в Ростов съезжу, с родными отмечу. Вот и все. Может, соберу
— Если эта мечта сбылась, то о чем мечтаете теперь?
— Я могу сказать, что в спорте цели никогда не убывают. Олимпиада проходит, начинается другая. Это бесконечный цикл. Поэтому у меня, поверьте, еще очень много целей помимо спорта.
— Планируете ехать в Париж?
— Жизнь покажет. Это же спорт, тут загадывать нельзя. Я не ухожу никуда, я буду тренироваться, готовиться к следующим стартам, а насколько я останусь, я не знаю. Может быть, не дай бог что. Загадывать в этом плане я не люблю.
— Вчера уже обсуждали с командой ситуацию с баллами и Денисом Аблязиным, критерии? К чему в итоге вы пришли?
— Да. Это правило. Как Артур выиграл чемпионат мира? Убираются все самые низкие оценки снарядов и самые высокие оценки остаются. То же самое было и вчера. Из двух прыжков наивысшую оценку оставляют. Наивысшая оценка была у корейца. Поэтому все узнали вчера, оказывается правила никакие не менялись. Какие были, такие и остались.
— Накал нервов спал после этого? В Интернете уже начали бузить.
— Ой, сейчас, когда все закончилось, у меня вообще все спало. Я знал, что так и будет. Я могу сказать точно от том, что сегодня я анализировал соревнования и в моменте я просто говорю: «Слушай, остановись, ты — олимпийский чемпион, е-мое». Все, в этот момент у меня все в голове встало на свои места.
— Видели выступление Симоны Байлз? Что думаете? В России многие к ней относятся скептически.
— Я рад, что ей удалось показать то, что она готовила. Она удивила весь мир. Уже некоторые мальчики думают, что не смогут с ней конкурировать. (смеется) Этот человек вписал свое имя не только в гимнастику, но и известен во всем мире. Желаем ей скорейшего выздоровления, надеемся, что увидим ее еще на мировой арене.
— Тренер Валентина Родионенко негодовал
— Руководству в этом плане виднее, они лучше знают, как должно быть для страны. Игры разные по сравнению с Рио. Может, это даже на пользу — что без зрителей. Ты не распыляешься. В
— Ну я ссылался на слова Валентины Александровны.
— Но у них большой опыт, их комментировать не буду. Но я надеялся, что здесь будут всех отпускать, ставить высоко. Но так ставят, когда есть зрители. А тут ко всем было строгое отношение. Не могу сказать, что меня засудили на перекладине. Встал нормально — медаль есть.
— И с Аблязиным то же все по делу?
— Могу сказать, что я после его соревнований к корейскому гимнасту отнесся критично, мол, Аблязин больше заслужил. Но можно же понять, что я буду болеть за товарища по команде. Просто есть правила.
— В прыжках в высоту парни сами решили, что надо дать два золота. Не надо так в спортивной гимнастике сделать?
— Правила сейчас таковы. И они справедливы.
Дмитрий Кузнецов, Владимир Пушкарев