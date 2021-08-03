Балахничев: Не считаю безответственным решение отправить Шубенкова на Олимпиаду

«Я не считаю решение отправить Сергея на Олимпиаду безответственным подходом к здоровью со стороны врача команды и тренера. Да, Клевцов говорил, что Шубенков почувствовал боль в ахилловом сухожилии во время подготовки к Олимпиаде, но это не привело к травме как таковой. Важно понимать, никто не будет делать что-либо вопреки здравому смыслу. Во главу угла поставлена задача хорошо выступить на Олимпийских играх. Но даже при большом желании завоевать медали, здоровье спортсмена остается высшей ценностью для всего спортивного сообщества.



Шубенков находился в постоянном стрессе. Он переживал, возьмут ли его в состав спортсменов, выступающих под белым флагом. Его подготовка была скомкана. Думаю, стечение всех этих обстоятельств перед стартом и привело к травме.



Сергей сейчас находится в достаточно хороших кондициях. В этом состоянии рисковать здоровьем не имеет смысла. Я убежден в том, что травма ахиллового сухожилия наиболее опасна для барьеристов. Выступать в таком состоянии было практически невозможно. При такой боли просто нельзя было бежать, потому что можно травмировать ногу еще сильнее и совсем расстаться со спортом. Я уверен, если бы не эта травма, скорее всего, Шубенков смог бы взять медаль или, как минимум, быть в финале», — сказал Балахничев в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.