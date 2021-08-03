Сборная России завоевала две медали за день на Олимпиаде в Токио

Отечественные спортсмены выиграли две награды за день и сохранили пятое место в неофициальном медальном зачете. Всего на счету сборной России 52 медали разного достоинства (13 золотых, 21 серебряная, 18 бронзовых). Российских атлетов опережают представители Австралии, Японии, США и Китая.