«Я долбаный викинг». Норвежский суператлет разорвал американца и затмил Болта

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
32
21
16
2США
24
28
21
5Россия
13
21
18
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
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Кристин Мбома
Габриэль Томас
Результаты
Легкая атлетика
800 м. Женщины. Финал
Атинг Мо
Кили Ходжкинсон
Раэвин Роджерс
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Финал
Тамира Сток Менса
Блессинг Оборудуру
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Меерим Жуманазарова
Батсетсег Соронзонболд
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Сара Дошо
Алла Черкасова
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Финал
Муса Евлоев
Артур Алексанян
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Женщины. Финал
Анита Влодарчик
Ван Чжен
Мальвина Копрон
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Арви Мартин Саволайнен
Мохаммадади Шарави
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Алекс Герго Шоке
Тадеуш Михалик
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 109 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Акбар Джураев
Симон Мартиросян
Артур Плесниекс
Результаты
Греко-римская борьба
до 77 кг. Мужчины. Финал
Тамаш Лоринц
Акжол Махмудов
Результаты
Греко-римская борьба
до 77 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рафик Хусейнов
Карапет Чалян
Результаты
Греко-римская борьба
до 77 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Шохеи Ябику
Мохаммадали Гераи
Результаты
Легкая атлетика
Шест. Мужчины. Финал
Арманд Дюплантис
Кристофер Нильсен
Тиагу Браз
Результаты
Бокс
до 69 кг. Мужчины. Финал
Пет Маккормак
Роньель Иглесиас Сотолонго
Результаты
Гимнастика спортивная
Перекладина. Мужчины. Финал
Даики Хасимото
Тин Србич
Никита Нагорный
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Командный спринт. Мужчины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Франция
Результаты
Гимнастика спортивная
Бревно. Женщины. Финал
Гуань Чэнтчэнь
Тан Сицзин
Симона Байлз
Результаты
Велоспорт - Трек
Командная гонка преследования. Женщины. Финал
Германия
Великобритания
США
Результаты
Парусный спорт
Накра 17. Микст. Финал
Италия
Великобритания
Германия
Результаты
Расписание событий
Бокс. Мужчины
4.08скороМужчины. до 81 кг. Финал
Плавание. Женщины
4.08скоро10 км, открытая вода. Женщины. Финал
Гольф. Женщины
4.08скороЛичное первенство. Женщины. 1-й раунд
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/4 финала
4.08скороИлья Лешуков / Константин СеменовАндерс Мол / Кристиан Сорум
Легкая атлетика. Мужчины
4.08скороДесятиборье. Мужчины. 100 м
Волейбол. Женщины. 1/4 финала
4.08скороКореяТурция
Легкая атлетика. Мужчины
4.08скороКопье. Мужчины. Квалификация A
Гандбол. Женщины. 1/4 финала
4.08скороРоссияЧерногория
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
4.08скороБайдарка-одиночка, 200 м. Мужчины. Предварительные заезды
Легкая атлетика. Женщины
4.08скороСемиборье. Женщины. 100 м с/б
Легкая атлетика. Мужчины
4.08скороДесятиборье. Мужчины. Длина
Настольный теннис. Женщины. 1/2 финала
4.08скороКитайГермания
Баскетбол. Женщины. 1/4 финала
4.08скороКитайСербия
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/4 финала
4.08скороМартин Плавиньш / Эдгар ТоксАлисон Серутти / Альваро Мораиш Фильо
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
4.08скороКаноэ-одиночка, 200 м. Женщины. Предварительные заезды
Хоккей на траве. Женщины. 1/2 финала
4.08скороАргентинаИндия
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
4.08скороБайдарка-одиночка, 500 м. Женщины. Предварительные заезды
Легкая атлетика. Мужчины
4.08скороКопье. Мужчины. Квалификация B
Легкая атлетика. Женщины
4.08скороСемиборье. Женщины. Высота
Легкая атлетика. Мужчины
4.08скоро110 м с/б. Мужчины. Полуфиналы
19:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Я долбаный викинг». Норвежский суператлет разорвал американца и затмил Болта

Барьерист Карстен Вархольм сбросил почти секунду с собственного мирового рекорда и шокировал мир легкой атлетики.

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Источник: AFP 2021

Олимпиада-2020. Легкая атлетика. Мужчины. 400 метров с барьерами
1. Карстен Вархольм (Норвегия) — 45,94 (МР)
2. Рай Бенджамин (США) — 46,17
3. Алисон Дос Сантос (Бразилия) — 46,72.

Один из величайших моментов в истории Олимпийских игр произошел в понедельник вечером — в финальном забеге на 400 метров с барьерами было установлено сразу восемь рекордов. А норвежца Вархольма, впервые в истории выбежавшего из 46 секунд, уже сравнивают с Бобом Бимоном и Усэйном Болтом. Причем сравнения не в пользу последнего.

Переписывая историю

В барьерном беге на круг в нынешнем году происходит нечто невообразимое. В 80-е годы прошлого века на этой дистанции доминировал знаменитый американец Эдвин Мозес, который еще в 1983-м максимально близко подобрался к 47 секундам (47.02) и даже в возрасте 33 лет в Сеуле выиграл бронзу. Прошло четыре года, и в Барселоне другой американец Кевин Янг впервые разменял 47 секунд, пробежав за 46,78.

Шли годы, но рекорд Янга держался и готовился совсем скоро отметить 30-летие. Но в нынешнем летнем сезоне словно прорвало — быстрее этого исторического результата пробежали уже три барьериста.

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Первым из них стал Вархольм — 1 июля на домашнем этапе Бриллиантовой лиги в Осло он предпринял психологическую атаку на конкурентов, скинув 0,08 секунды с результата Янга и став мировым рекордсменом. В этом статусе он и приехал в Токио. Там ему предстояло биться с американцем Рэем Бенджамином, который помимо барьеров практикует и гладкую 400-метровку, а в этом виде уже сбегал в нынешнем сезоне 46,83 на национальном отборе. И бразильцем Алисоном душ Сантушем, который был в том самом финале в Осло вместе с Вархольмом и показал 47,38, а три дня спустя в Стокгольме пробежал за 47,34 — дважды обновив рекорд Южной Америки.

Эмоции Карстена Вархольма | Источник: Reuters

Слезы в прямом эфире

Но, конечно, вряд ли даже после таких результатов кто-то мог представить, насколько огненным получится финал. Еще раз — в нем пало сразу восемь рекордов! А самым несчастным человеком на земле оказался Бенджамин. Американец пробежал быстрее лучшего времени в истории больше чем на полсекунды и с фантастическим результатом 46,17 оказался только серебряным призером.

— Если бы до Олимпиады вы сказали мне, что я пробегу за 46,1 и не выиграю, я бы побил вас и выгнал из своей комнаты, — позже сказал Бенджамин репортерам. — Этот забег — самый крутой в истории Олимпиад, даже 9,5 Болта на стометровке с таким не сравнятся.

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Осознав, что произошло, Бенджамин не смог сдержаться и разрыдался прямо во время флеш-интервью после забега. Он знал, что финал смотрят все его родственники, а ведь он лично обещал своей маме вернуться домой исключительно с золотой медалью. Соотечественники тут же бросились оставлять слова поддержки в социальных сетях.

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«Смотреть интервью Рэя Бенджамина было физически тяжело. Он очень переживает, что взял только серебро, и я его понимаю: побить мировой рекорд и не получить золотую медаль — это очень горько. Хотя ему не в чем себя винить».

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«У меня разбито сердце после того, как Рэй Бенджамин в слезах извинялся перед мамой, выиграв серебро на 400-метровке с барьерами. Хотелось запрыгнуть внутрь телевизора и крепко его обнять».

Душ Сантуш в итоге снова побил южноамериканский рекорд, пробежав за 46,72 — быстрее рекорда Янга, и получил бронзу. Идем дальше — национальные достижения побили Кирон Макмастер с Британских Виргинских островов (47,08), представитель Турции Ясмани Копелло (47,81) и эстонец Расмус Мяги (48,11).

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Олимпиада в Токио: все чемпионы 3 августа

Величайший забег в истории

Ничего удивительного, что этот забег наперебой начали называть величайшим в олимпийской истории. А телекомментаторы на американском канале Channel 7 не жалели эпитетов.

— Это подобно бегу Болта или даже прыжку Бимона, — заявил в эфире Брюс Макэвейни. — Подобное делал Майкл Джонсон в Атланте в 1996-м и Усэйн Болт в Лондоне. Это лучший забег в истории 400-метровки с барьерами и один из величайших в легкой атлетике на Играх вообще!

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«Олимпийский финал на 400 м с барьерами лишил меня дара речи. Возможно, величайший забег в истории легкой атлетики».

А главным героем этого финала, конечно, стал Вархольм. Он впервые в истории выбежал из 46 секунд, показав невероятные 45,94 на финише — это новый рекорд мира, Европы и Олимпийских игр.

— Я мечтал об этом на грани помешательства, — заявил норвежец, выиграв олимпийское золото. — Засыпал и просыпался с этой мыслью, проводил с ней все свое время. Теперь моя коллекция наград завершена. В финале я не коснулся ни одного барьера. И даже сумел найти еще одну «передачу». Так что это великая победа. Знал, что этот забег будет самым сложным в моей жизни, и был к этому готов.

Веселый парень

25-летний Вархольм, конечно, не взялся на этой дистанции из ниоткуда. Хотя в свое время он начинал с многоборья — в 2013-м стал чемпионом мира среди юниоров в восьмиборье, два года спустя выиграл серебро на молодежном чемпионате Европы уже в десятиборье. Но затем для взрослой карьеры выбрал барьерный бег.

Пять лет назад в Рио он был 10-м на 400-метровке с результатом 48,81. А в 2017-м началась его эра — он выиграл молодежную «Европу» и чемпионат мира почти с одинаковым результатом (48.37 и 48.35). Уже на следующий год норвежец стал лучшим на ЧЕ-2018, сняв со своего времени больше полсекунды (47,64), а в 2019-м защитил титул чемпиона мира, пробежав в Дохе за 47,42, и выиграл общий зачет Бриллиантовой лиги.

Теперь Вархольм — неоспоримый король барьерного бега на круг. В 2019-м на ЧМ он разгуливал в футболке с надписью «Я *** (долбаный) викинг». Теперь же ему можно надевать корону, как Джорджио Кьеллини после финала футбольного Евро.

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Вообще этот норвежский бегун — очень веселый парень. Он обожает конструкторы «Лего» и дома построил из них суперкары «Бугатти» и «Феррари», лондонский Тауэрский мост и даже стадион «Олд Траффорд».

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Он любит наряжаться — то предстанет перед поклонниками в образе сантехника Марио из популярной видеоигры, то примерит костюм, как у героев известного сериала «Острые козырьки». А еще он снимается в рекламе, состязался с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг в видеоигре Street Fighter (и проиграл!) и выкладывает в инстаграм кадры, как голый по пояс рубит дрова у своего дома.

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За это его в стране любят не меньше, чем лыжников или биатлонистов. По данным соцопросов, во время ЧМ-2019 за выступлениями Вархольма следили 25 процентов норвежцев! И кажется, что теперь поклонников у него только прибавится.

Антон Бабошин

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