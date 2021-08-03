«Кусок металла»: олимпийский чемпион из США избавится от золотых медалей

24-летний представитель США заметил, что главное для него — борьба за первое место, но никак не сама награда высшего достоинства.

«Я не сохраню ни одну из медалей… Ребята, завидуйте другому! Самое интересное, что я получаю — это гонки, это борьба. Вот от этого я получаю удовольствие. А кусок металла как напоминание о триумфе мне не нужен», — цитирует Дрессела Yahoo.