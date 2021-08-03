Шубенков скрыл травму, чтобы поехать на Олимпиаду. Ну и кому от этого стало лучше?

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
32
21
16
2США
24
28
21
5Россия
13
21
18
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Женщины. Финал
Элайн Томпсон-Эра
Кристин Мбома
Габриэль Томас
Результаты
Легкая атлетика
800 м. Женщины. Финал
Атинг Мо
Кили Ходжкинсон
Раэвин Роджерс
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Финал
Тамира Сток Менса
Блессинг Оборудуру
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Меерим Жуманазарова
Батсетсег Соронзонболд
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Сара Дошо
Алла Черкасова
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Финал
Муса Евлоев
Артур Алексанян
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Женщины. Финал
Анита Влодарчик
Ван Чжен
Мальвина Копрон
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Арви Мартин Саволайнен
Мохаммадади Шарави
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Алекс Герго Шоке
Тадеуш Михалик
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 109 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Акбар Джураев
Симон Мартиросян
Артур Плесниекс
Результаты
Греко-римская борьба
до 77 кг. Мужчины. Финал
Тамаш Лоринц
Акжол Махмудов
Результаты
Греко-римская борьба
до 77 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рафик Хусейнов
Карапет Чалян
Результаты
Греко-римская борьба
до 77 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Шохеи Ябику
Мохаммадали Гераи
Результаты
Легкая атлетика
Шест. Мужчины. Финал
Арманд Дюплантис
Кристофер Нильсен
Тиагу Браз
Результаты
Бокс
до 69 кг. Мужчины. Финал
Пет Маккормак
Роньель Иглесиас Сотолонго
Результаты
Гимнастика спортивная
Перекладина. Мужчины. Финал
Даики Хасимото
Тин Србич
Никита Нагорный
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Мужчины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Франция
Результаты
Гимнастика спортивная
Бревно. Женщины. Финал
Гуань Чэнтчэнь
Тан Сицзин
Симона Байлз
Результаты
Велоспорт - Трек
Командная гонка преследования. Женщины. Финал
Германия
Великобритания
США
Результаты
Парусный спорт
Накра 17. Микст. Финал
Италия
Великобритания
Германия
Результаты
Расписание событий
Бокс. Мужчины
4.08скороМужчины. до 81 кг. Финал
Плавание. Женщины
4.08скоро10 км, открытая вода. Женщины. Финал
Гольф. Женщины
4.08скороЛичное первенство. Женщины. 1-й раунд
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/4 финала
4.08скороИлья Лешуков / Константин СеменовАндерс Мол / Кристиан Сорум
Легкая атлетика. Мужчины
4.08скороДесятиборье. Мужчины. 100 м
Волейбол. Женщины. 1/4 финала
4.08скороКореяТурция
Легкая атлетика. Мужчины
4.08скороКопье. Мужчины. Квалификация A
Гандбол. Женщины. 1/4 финала
4.08скороРоссияЧерногория
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
4.08скороБайдарка-одиночка, 200 м. Мужчины. Предварительные заезды
Легкая атлетика. Женщины
4.08скороСемиборье. Женщины. 100 м с/б
Легкая атлетика. Мужчины
4.08скороДесятиборье. Мужчины. Длина
Настольный теннис. Женщины. 1/2 финала
4.08скороКитайГермания
Баскетбол. Женщины. 1/4 финала
4.08скороКитайСербия
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/4 финала
4.08скороМартин Плавиньш / Эдгар ТоксАлисон Серутти / Альваро Мораиш Фильо
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
4.08скороКаноэ-одиночка, 200 м. Женщины. Предварительные заезды
Хоккей на траве. Женщины. 1/2 финала
4.08скороАргентинаИндия
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
4.08скороБайдарка-одиночка, 500 м. Женщины. Предварительные заезды
Легкая атлетика. Мужчины
4.08скороКопье. Мужчины. Квалификация B
Легкая атлетика. Женщины
4.08скороСемиборье. Женщины. Высота
Легкая атлетика. Мужчины
4.08скоро110 м с/б. Мужчины. Полуфиналы
22:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Шубенков скрыл травму, чтобы поехать на Олимпиаду. Ну и кому от этого стало лучше?

Сергей, вы же с тренером понимали, что травма не позволит стартовать! Как вы будете объяснять всё тем, кто в состав в итоге не попал?

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Источник: РИА "Новости"

Сергей Шубенков, чемпион мира 2015 года в барьерном спринте, снялся с соревнований на Олимпийских играх в Токио. Он даже не вышел на старт предварительного забега. Оказывается, Шубенков вместе с тренером и руководством ВФЛА скрывали травму ахилла. И теперь единственный вопрос — зачем спортсмен вообще приехал в Токио?

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Про то, что у нас в Токио всего десять легкоатлетов, все прекрасно знают. Нет смысла пережёвывать эту историю по сотому разу. Одним из них оказался травмированный Шубенков. Ещё в середине июля он работал в Новогорске и готовился к Олимпиаде.

А теперь, внимание, слова пресс-атташе ВФЛА Аллы Глущенко:

«Да, была травма, мы знали об этом. Когда Сергей заехал в Новогорск на карантин, мы всё сделали, чтобы он эту травму вылечил. ФМБА и ВФЛА сделали всё возможное, чтобы восстановить его. Последние тренировки перед вылетом на Олимпиаду были обнадёживающими».

Как минимум три недели информация о травме Шубенкова тщательно скрывалась, чтобы «его не терзали журналисты». Интересно, чья это была идея? Самого спортсмена? Тренера? ВФЛА?

Состав российских легкоатлетов на Олимпиаду был объявлен 29 июня, по окончании чемпионата России в Чебоксарах. По требованию World Athletics тех, кто попал в итоговую десятку, менять уже было нельзя. А хотя бы попробовать подать документы о том, что у спортсмена серьёзная травма? Одно дело, необоснованная замена, и совсем другое — по объективным причинам.

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Ну отказали бы и ладно. И то, что замены нет — можно было пережить.

Но зачем было везти в Токио спортсмена, прекрасно зная, что стартовать он не будет? В надежде на русский авось? Или в надежде на что? Конечно, с точки зрения эффекта в СМИ снятие спортсмена непосредственно на Олимпиаде гораздо круче, чем за пару недель до. И, конечно, теперь журналисты не будут терзать Шубенкова.

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Сергей всегда отличался честностью и говорил то, что считал нужным. Но в нынешнем году в основном молчал. И тогда, когда случилась непонятная история с найденным в допинг-пробе запрещённым препаратом. И сейчас. И как-то всё это не вяжется с образом Шубенкова — одним из самых открытых российских спортсменов.

В спорте практически никогда не говорят подробности о травмах. Чтобы соперники, особенно если это контактный или игровой вид спорта, не вздумали бить в больное место. Но в случае с Шубенковым и не нужны были никакие подробности, да и вид спорта не тот, чтобы соперники по ахиллу стучали. Он мог сам просто сказать — ребята, так получилось. Травмы ведь тоже часть спорта. Но он не сказал ничего. А теперь уже поздно что-то говорить.

Хотя попробовать можно. Попытаться объяснить всё тем, кто был совершенно здоров, имел нейтральный статус, а в итоге на Олимпиаду не поехал.

Андрей Шитихин

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XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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