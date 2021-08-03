Шубенков скрыл травму, чтобы поехать на Олимпиаду. Ну и кому от этого стало лучше?

Сергей Шубенков, чемпион мира 2015 года в барьерном спринте, снялся с соревнований на Олимпийских играх в Токио. Он даже не вышел на старт предварительного забега. Оказывается, Шубенков вместе с тренером и руководством ВФЛА скрывали травму ахилла. И теперь единственный вопрос — зачем спортсмен вообще приехал в Токио?

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Про то, что у нас в Токио всего десять легкоатлетов, все прекрасно знают. Нет смысла пережёвывать эту историю по сотому разу. Одним из них оказался травмированный Шубенков. Ещё в середине июля он работал в Новогорске и готовился к Олимпиаде.

А теперь, внимание, слова пресс-атташе ВФЛА Аллы Глущенко:



«Да, была травма, мы знали об этом. Когда Сергей заехал в Новогорск на карантин, мы всё сделали, чтобы он эту травму вылечил. ФМБА и ВФЛА сделали всё возможное, чтобы восстановить его. Последние тренировки перед вылетом на Олимпиаду были обнадёживающими».

Как минимум три недели информация о травме Шубенкова тщательно скрывалась, чтобы «его не терзали журналисты». Интересно, чья это была идея? Самого спортсмена? Тренера? ВФЛА?

Состав российских легкоатлетов на Олимпиаду был объявлен 29 июня, по окончании чемпионата России в Чебоксарах. По требованию World Athletics тех, кто попал в итоговую десятку, менять уже было нельзя. А хотя бы попробовать подать документы о том, что у спортсмена серьёзная травма? Одно дело, необоснованная замена, и совсем другое — по объективным причинам.

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Ну отказали бы и ладно. И то, что замены нет — можно было пережить.

Но зачем было везти в Токио спортсмена, прекрасно зная, что стартовать он не будет? В надежде на русский авось? Или в надежде на что? Конечно, с точки зрения эффекта в СМИ снятие спортсмена непосредственно на Олимпиаде гораздо круче, чем за пару недель до. И, конечно, теперь журналисты не будут терзать Шубенкова.

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Сергей всегда отличался честностью и говорил то, что считал нужным. Но в нынешнем году в основном молчал. И тогда, когда случилась непонятная история с найденным в допинг-пробе запрещённым препаратом. И сейчас. И как-то всё это не вяжется с образом Шубенкова — одним из самых открытых российских спортсменов.

В спорте практически никогда не говорят подробности о травмах. Чтобы соперники, особенно если это контактный или игровой вид спорта, не вздумали бить в больное место. Но в случае с Шубенковым и не нужны были никакие подробности, да и вид спорта не тот, чтобы соперники по ахиллу стучали. Он мог сам просто сказать — ребята, так получилось. Травмы ведь тоже часть спорта. Но он не сказал ничего. А теперь уже поздно что-то говорить.



Хотя попробовать можно. Попытаться объяснить всё тем, кто был совершенно здоров, имел нейтральный статус, а в итоге на Олимпиаду не поехал.