Российскую судью назначили на финал футбольного турнира Олимпиады

Пустовойтова назначена главным арбитром на решающий матч турнира среди женских команд, в котором сойдутся сборные Швеции и Канады. Встреча пройдет 6 августа. Помогать россиянке будет ее соотечественница Екатерина Курочкина, которая станет одним из ассистентов арбитра.

Для Пустовойтовой это не первый опыт работы на международном уровне. В частности, она обслуживала финал женской Лиги чемпионов между «Лионом» и «Барселоной».