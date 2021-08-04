«Надо быть из России, чтобы выиграть». Армянский борец считает, что Евлоев взял золото Олимпиады нечестно
По мнению Артура Алексаняна, его засудили.
По мнению Артура Алексаняна, его засудили.
Финал Олимпиады между Мусой Евлоевым и Артуром Алексаняном обернулся очередным судейским скандалом.
Армянский борец (олимпийский чемпион
События в схватке развивались так. Рефери поставил Алексаняна в партер
Комментариев от судей насчет того, что они увидели, не было. В таком случае попробуем предположить. По всей видимости, они увидели, как армянский борец правой рукой слегка зацепил ногу россиянина (зацепы запрещены). Сразу после этого захват сорвался.
Потом снова был партер, и Евлоев использовал шанс увеличить отрыв в счете — оторвал Алексаняна от земли и совершил бросок. На перерыв соперники ушли при счете 5—0 в пользу российского борца. Во втором периоде армянин отыграл балл (за счет того, что Мусу поставили в партер), но не более того.
Можно ли придраться к судейскому решению? Вероятно, да. Но вне зависимости от этого Евлоев смотрелся сильнее. У Алексаняна было время, чтобы сократить разрыв в счете не на один балл, а на гораздо больше. Он этим никак не воспользовлася. При этом армянский борец, скорее всего, вышел на ковер с травмой. В конце полуфинальной схватки с иранцем Мохаммадхади Сарави он повредил ногу, когда выдергивал оппонента из партера. Причем в тот момент иранец схватил Алексаняна за ногу, после чего счет из 1—1 превратился в 3—1 в пользу Артура.
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили так прокомментировал слова Алексаняна: «Такие вещи — удел слабых, а слабыми бывают даже олимпийские чемпионы. Те, кто видел схватку, видели, что Муса выиграл в одну калитку, даже пожалел его