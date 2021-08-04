«Пусть докажет, что она женщина». Скандальный финал в лёгкой атлетике на Олимпиаде-2020

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
32
21
16
2США
24
28
21
5Россия
13
21
18
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
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Дзюдо
Карате
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Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Женщины. Финал
Элайн Томпсон-Эра
Кристин Мбома
Габриэль Томас
Результаты
Легкая атлетика
800 м. Женщины. Финал
Атинг Мо
Кили Ходжкинсон
Раэвин Роджерс
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Финал
Тамира Сток Менса
Блессинг Оборудуру
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Меерим Жуманазарова
Батсетсег Соронзонболд
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Сара Дошо
Алла Черкасова
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Финал
Муса Евлоев
Артур Алексанян
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Женщины. Финал
Анита Влодарчик
Ван Чжен
Мальвина Копрон
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Арви Мартин Саволайнен
Мохаммадади Шарави
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Алекс Герго Шоке
Тадеуш Михалик
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 109 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Акбар Джураев
Симон Мартиросян
Артур Плесниекс
Результаты
Греко-римская борьба
до 77 кг. Мужчины. Финал
Тамаш Лоринц
Акжол Махмудов
Результаты
Греко-римская борьба
до 77 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рафик Хусейнов
Карапет Чалян
Результаты
Греко-римская борьба
до 77 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Шохеи Ябику
Мохаммадали Гераи
Результаты
Легкая атлетика
Шест. Мужчины. Финал
Арманд Дюплантис
Кристофер Нильсен
Тиагу Браз
Результаты
Бокс
до 69 кг. Мужчины. Финал
Пет Маккормак
Роньель Иглесиас Сотолонго
Результаты
Гимнастика спортивная
Перекладина. Мужчины. Финал
Даики Хасимото
Тин Србич
Никита Нагорный
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Мужчины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Франция
Результаты
Гимнастика спортивная
Бревно. Женщины. Финал
Гуань Чэнтчэнь
Тан Сицзин
Симона Байлз
Результаты
Велоспорт - Трек
Командная гонка преследования. Женщины. Финал
Германия
Великобритания
США
Результаты
Парусный спорт
Накра 17. Микст. Финал
Италия
Великобритания
Германия
Результаты
Расписание событий
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/4 финала
03:00скороИлья Лешуков / Константин СеменовАндерс Мол / Кристиан Сорум
Легкая атлетика. Мужчины
03:00скороДесятиборье. Мужчины. 100 м
Волейбол. Женщины. 1/4 финала
03:00скороКореяТурция
Легкая атлетика. Мужчины
03:05скороКопье. Мужчины. Квалификация A
Гандбол. Женщины. 1/4 финала
03:30скороРоссияЧерногория
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
03:30скороБайдарка-одиночка, 200 м. Мужчины. Предварительные заезды
Легкая атлетика. Женщины
03:35скороСемиборье. Женщины. 100 м с/б
Легкая атлетика. Мужчины
03:55скороДесятиборье. Мужчины. Длина
Настольный теннис. Женщины. 1/2 финала
04:00скороКитайГермания
Баскетбол. Женщины. 1/4 финала
04:00скороКитайСербия
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/4 финала
04:00скороМартин Плавиньш / Эдгар ТоксАлисон Серутти / Альваро Мораиш Фильо
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
04:00скороКаноэ-одиночка, 200 м. Женщины. Предварительные заезды
Хоккей на траве. Женщины. 1/2 финала
04:30скороАргентинаИндия
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
04:30скороБайдарка-одиночка, 500 м. Женщины. Предварительные заезды
Легкая атлетика. Мужчины
04:35скороКопье. Мужчины. Квалификация B
Легкая атлетика. Женщины
04:35скороСемиборье. Женщины. Высота
Легкая атлетика. Мужчины
05:00скоро110 м с/б. Мужчины. Полуфиналы
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
05:00скороБайдарка-двойка, 1000 м. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
05:00скороБайдарка-одиночка, 200 м. Мужчины. Четвертьфинал
Легкая атлетика. Женщины
05:30скоро400 м с/б. Женщины. Финал
03:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Пусть докажет, что она женщина». Скандальный финал в лёгкой атлетике на Олимпиаде-2020

Кристин Мбома завоевала медаль в борьбе с лучшими бегуньями мира. И это с мужской комбинацией хромосом!

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Источник: Reuters

Пока практически весь мир радовался провалу первого трансгендера в истории Олимпийских игр, в Токио случилось другое экстраординарное событие. Никому толком неизвестный интерсекс-спортсмен оставил позади признанных звёзд лёгкой атлетики и завоевал медаль Олимпиады в беге на 200 метров.

И неважно, что на технику 18-летней Кристин Мбомы нельзя смотреть без слёз, а спринтером она стала всего полгода назад. Зашкаливающий уровень тестостерона и мужской набор хромосом творят чудеса.

А как вообще такого спортсмена допустили на женские соревнования?

Олимпиада-2020. Легкая атлетика. Женщины. 200 м. Финал

  1. Элайн Томпсон-Эра (Ямайка) — 21.53
  2. Кристин Мбома (Намибия) — 21.81
  3. Габриэль Томас (США) — 21.87
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Малоизвестная бегунья обошла мировых лидеров

В Намибии настоящий национальный праздник. Впервые за 25 лет у этой южноафриканской страны есть медаль Олимпиады. Героиней стала 18-летняя Кристин Мбома, завоевавшая серебро на суперпрестижной дистанции 200 метров. От забега к забегу сенсационная бегунья улучшала своё время, а в финале и вовсе показала сумасшедшие секунды — 21,81. Мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет пал в третий раз за три дня.

Опередить прыткого африканского спринтера смогла только Элейн Томпсон с Ямайки, а позади остались и обладательница третьего результата в истории американка Габриэль Томас, и живая легенда женского спринта Шелли-Энн Фрейзер-Прайс с Ямайки.

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Казалось бы, вот оно — настоящее спортивное чудо. История Золушки, за которые многие и обожают Олимпиады. Однако вместо всеобщего восторга успех Мбомы привёл к громкому скандалу. Дело в том, что феномен невероятного прорыва Кристин кроется не в уникальном таланте или колоссальной работоспособности, а в особенностях организма.

Мбома — интерсекс-спортсмен. Что это значит?

Кристин Мбома — человек-интерсекс вариации DSD XY. Проще говоря, у неё мужская комбинация хромосом при нарушении полового развития. Такой же особенностью обладает знаменитая южноафриканская бегунья Кастер Семеня, блиставшая в своё время на дистанции 800 метров. Уровень гормона тестостерона у таких людей соответствует мужскому и превышает женский как минимум в три раза, а то и значительно больше. Это и даёт им преимущество в силе и выносливости над обычными женщинами.

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Озаботившись ситуацией с Семеней, Международная федерация лёгкой атлетики провела исследования и установила, что DSD XY-атлеты действительно имеют преимущество в силу своих природных особенностей. В итоге спортсменкам с завышенным уровнем тестостерона запретили выступать, но только на дистанциях 400, 800 и 1500 метров. Именно поэтому Мбома, ещё в апреле творившая чудеса на 400-метровке на локальных африканских стартах, резко переквалифицировалась в спринтеры. Такой же путь, кстати, проделала её коллега по сборной Намибии Беатрис Масилинги. Ещё одна 18-летняя бегунья тоже дошла до финала Олимпиады и заняла шестое место. Недостижимый результат для большинства спортсменов планеты.

Какие последствия будут у триумфа Мбомы?

Очевидно, что скандальный прорыв интерсекс-людей из Намибии на Олимпиаде в Токио потребует от чиновников новых исследований и, скорее всего, запретов. С одной стороны, Кристин Мбому по-человечески жалко, ведь она родилась с такими особенностями и никаких правил не нарушала. С другой, её неуклюжая техника бега и просто ураганный прогресс в результатах дают понять, что влияние этих особенностей слишком велико, чтобы она могла соревноваться с женщинами.

В легкоатлетическом мире успех Мбомы уже вызвал массу вопросов. Так, чемпион Европы в спринте, поляк Марцин Урбас считает ситуацию с намибийской бегуньей несправедливой и требует проверить её половую принадлежность.

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«Я хотел бы призвать провести тщательное обследование Мбомы. Пусть докажет, что она женщина. Её преимущество в уровне тестостерона над другими участницами забега видно невооружённым глазом. В строении тела, движении, технике, а также в скорости и выносливости. Она совсем скоро выбежит из 21 секунды на 200 метров и из 47 на 400 метров. Если мы продолжим считать её равной, то это будет несправедливо по отношению к другим бегуньям, которые точно являются женщинами», — цитирует Урбаса Marca.

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