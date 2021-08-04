«Пусть докажет, что она женщина». Скандальный финал в лёгкой атлетике на Олимпиаде-2020
Кристин Мбома завоевала медаль в борьбе с лучшими бегуньями мира. И это с мужской комбинацией хромосом!
Кристин Мбома завоевала медаль в борьбе с лучшими бегуньями мира. И это с мужской комбинацией хромосом!
Пока практически весь мир радовался провалу первого трансгендера в истории Олимпийских игр, в Токио случилось другое экстраординарное событие. Никому толком неизвестный
И неважно, что на технику 18-летней Кристин Мбомы нельзя смотреть без слёз, а спринтером она стала всего полгода назад. Зашкаливающий уровень тестостерона и мужской набор хромосом творят чудеса.
Олимпиада-2020. Легкая атлетика. Женщины. 200 м. Финал
В Намибии настоящий национальный праздник. Впервые за 25 лет у этой южноафриканской страны есть медаль Олимпиады. Героиней стала 18-летняя Кристин Мбома, завоевавшая серебро на суперпрестижной дистанции 200 метров. От забега к забегу сенсационная бегунья улучшала своё время, а в финале и вовсе показала сумасшедшие секунды — 21,81. Мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет пал в третий раз за три дня.
Опередить прыткого африканского спринтера смогла только Элейн Томпсон с Ямайки, а позади остались и обладательница третьего результата в истории американка Габриэль Томас, и живая легенда женского спринта
Казалось бы, вот оно — настоящее спортивное чудо. История Золушки, за которые многие и обожают Олимпиады. Однако вместо всеобщего восторга успех Мбомы привёл к громкому скандалу. Дело в том, что феномен невероятного прорыва Кристин кроется не в уникальном таланте или колоссальной работоспособности, а в особенностях организма.
Кристин Мбома —
Озаботившись ситуацией с Семеней, Международная федерация лёгкой атлетики провела исследования и установила, что DSD
Очевидно, что скандальный прорыв
В легкоатлетическом мире успех Мбомы уже вызвал массу вопросов. Так, чемпион Европы в спринте, поляк Марцин Урбас считает ситуацию с намибийской бегуньей несправедливой и требует проверить её половую принадлежность.
«Я хотел бы призвать провести тщательное обследование Мбомы. Пусть докажет, что она женщина. Её преимущество в уровне тестостерона над другими участницами забега видно невооружённым глазом. В строении тела, движении, технике, а также в скорости и выносливости. Она совсем скоро выбежит из 21 секунды на 200 метров и из 47 на 400 метров. Если мы продолжим считать её равной, то это будет несправедливо по отношению к другим бегуньям, которые точно являются женщинами», — цитирует Урбаса Marca.