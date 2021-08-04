Россияне назвали самые интересные для них виды спорта на Олимпиаде
Наибольшей популярностью у россиян пользуются плавание, спортивная и художественная гимнастика.
Наибольшей популярностью у россиян пользуются плавание, спортивная и художественная гимнастика.
Из 27 дисциплин, на которые заявлены российские спортсмены на Олимпиаде в Токио, самые популярные у российских болельщиков — плавание, спортивная и художественная гимнастика. Это следует из итогов опроса, проведенного сервисом SuperJob (есть в распоряжении РБК).
Успехи российской сборной в плавании важны для 39% россиян. Результаты в спортивной гимнастике интересны каждому третьему опрошенному, в художественной гимнастике — 28%. В топ-5 самых интересных видов спорта, где соревнуются российские спортсмены, также вошли волейбол (27%) и легкая атлетика (25%). Состязания по прыжкам в воду и стрельбе интересны каждому пятому.
Топ-3 видов спорта, интересных женщинам: художественная гимнастика (42%), спортивная гимнастика (41%) и плавание (39%). У мужчин это плавание (37%), волейбол (31%) и борьба (29%). Помимо единоборств, мужчины чаще женщин интересуются стрельбой, теннисом, баскетболом и тяжелой атлетикой. У женщин прыжки в воду и синхронное плавание значительно популярнее, чем среди мужчин.
Олимпийские игры проходят с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены