У побережья Японии землетрясение. В Токио чувствовались небольшие толчки
У побережья префектуры Ибараки на глубине 30−40 км произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла по шкале Рихтера.
У побережья префектуры Ибараки на глубине 30−40 км произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла по шкале Рихтера.
Как передает корреспондент «СЭ», в столице Олимпийских игр Токио чувствовались небольшие толчки между 05.30 и 06.00 утра по местному времени. Как сообщают японские информационные ресурсы о сейсмологии, угрозы цунами нет. В Токио обстановка спокойная.