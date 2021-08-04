У побережья Японии землетрясение. В Токио чувствовались небольшие толчки

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
32
21
16
2США
24
28
21
5Россия
13
21
18
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Женщины. Финал
Элайн Томпсон-Эра
Кристин Мбома
Габриэль Томас
Результаты
Легкая атлетика
800 м. Женщины. Финал
Атинг Мо
Кили Ходжкинсон
Раэвин Роджерс
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Финал
Тамира Сток Менса
Блессинг Оборудуру
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Меерим Жуманазарова
Батсетсег Соронзонболд
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Сара Дошо
Алла Черкасова
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Финал
Муса Евлоев
Артур Алексанян
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Женщины. Финал
Анита Влодарчик
Ван Чжен
Мальвина Копрон
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Арви Мартин Саволайнен
Мохаммадади Шарави
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Алекс Герго Шоке
Тадеуш Михалик
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 109 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Акбар Джураев
Симон Мартиросян
Артур Плесниекс
Результаты
Греко-римская борьба
до 77 кг. Мужчины. Финал
Тамаш Лоринц
Акжол Махмудов
Результаты
Греко-римская борьба
до 77 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рафик Хусейнов
Карапет Чалян
Результаты
Греко-римская борьба
до 77 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Шохеи Ябику
Мохаммадали Гераи
Результаты
Легкая атлетика
Шест. Мужчины. Финал
Арманд Дюплантис
Кристофер Нильсен
Тиагу Браз
Результаты
Бокс
до 69 кг. Мужчины. Финал
Пет Маккормак
Роньель Иглесиас Сотолонго
Результаты
Гимнастика спортивная
Перекладина. Мужчины. Финал
Даики Хасимото
Тин Србич
Никита Нагорный
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Мужчины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Франция
Результаты
Гимнастика спортивная
Бревно. Женщины. Финал
Гуань Чэнтчэнь
Тан Сицзин
Симона Байлз
Результаты
Велоспорт - Трек
Командная гонка преследования. Женщины. Финал
Германия
Великобритания
США
Результаты
Парусный спорт
Накра 17. Микст. Финал
Италия
Великобритания
Германия
Результаты
Расписание событий
Легкая атлетика. Женщины
05:30скоро400 м с/б. Женщины. Финал
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
05:30скороКаноэ-одиночка, 200 м. Женщины. Четвертьфинал
Легкая атлетика. Мужчины
05:40скороДесятиборье. Мужчины. Ядро
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
06:00скороБайдарка-одиночка, 500 м. Женщины. Четвертьфинал
Бейсбол. Мужчины. Классификационный матч 1/4 финала
06:00скороСШАДоминиканская Республика
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
06:30скороБайдарка-двойка, 1000 м. Мужчины. Четвертьфинал
Скейтбординг. Женщины
07:00скороПарк. Женщины. Финал
Волейбол. Женщины. 1/4 финала
07:00скороДоминиканская РеспубликаСША
Гандбол. Женщины. 1/4 финала
07:15скороНорвегияВенгрия
Баскетбол. Женщины. 1/4 финала
07:40скороАвстралияСША
Тяжелая атлетика. Мужчины
08:00скороВесовая категория свыше 109 кг. Мужчины. Группа В
Водное поло. Мужчины. 1/4 финала
08:00скороГрецияЧерногория
Настольный теннис. Мужчины. 1/2 финала
08:30скороКитайКорея
Парусный спорт. Мужчины
08:30скоро470. Мужчины. Финал
Прыжки в воду. Женщины
09:00скороВышка 10 м. Женщины. Предварительный раунд
Велоспорт - Трек. Мужчины
09:30скороСпринт. Мужчины. Квалификация
Водное поло. Мужчины. 1/4 финала
09:30скороИталияСербия
Велоспорт - Трек. Женщины
10:00скороКейрин. Женщины. 1-й круг
Велоспорт - Трек. Мужчины
10:30скороСпринт. Мужчины. 1/32 финала
Парусный спорт. Женщины
10:30скоро470. Женщины. Финал
05:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У побережья Японии землетрясение. В Токио чувствовались небольшие толчки

У побережья префектуры Ибараки на глубине 30−40 км произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла по шкале Рихтера.

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Источник: Reuters

Как передает корреспондент «СЭ», в столице Олимпийских игр Токио чувствовались небольшие толчки между 05.30 и 06.00 утра по местному времени. Как сообщают японские информационные ресурсы о сейсмологии, угрозы цунами нет. В Токио обстановка спокойная.

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XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
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