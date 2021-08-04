У побережья Японии землетрясение. В Токио чувствовались небольшие толчки

Как передает корреспондент «СЭ», в столице Олимпийских игр Токио чувствовались небольшие толчки между 05.30 и 06.00 утра по местному времени. Как сообщают японские информационные ресурсы о сейсмологии, угрозы цунами нет. В Токио обстановка спокойная.