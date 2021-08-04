Евлоев взял золото, но в целом команда провалилась на Олимпиаде. В России проблемы с греко-римской борьбой

В первую неделю Олимпиады разочаровала сборная России по дзюдо, а теперь — сборная России по греко-римской борьбе.

Дзюдоисты взяли в Токио лишь три бронзы. Но Россия никогда не была лидером в этом виде спорта (как пример — 1 золото ЧМ за 10 лет), ее успехи на Олимпиадах в Лондоне и Рио — это исключения из правил, сенсация. Школа классической борьбы в России куда сильнее, с великими традициями. Это тот вид спорта, где Россия как минимум в топ-3. Но итог Олимпийских игр — одно золото. Есть еще две бронзовые медали, вероятно, будет третья — но от команды ждали намного большего. До этого лишь с трех Олимпиад наши борцы-классики увозили меньше двух золотых наград — и в последний раз это было в 1996 году.

В олимпийском турнире по греко-римской борьбе шесть весовых категорий. В категорию до 87 кг Россия не квалифицировалась, так что наша сборная была представлена в пяти.

До 60 кг, Сергей Емелин.

Результат: бронза.

Фаворитом считался японец Кэнъитиро Фумита. Но и шансы Сергея Емелина на бумаге казались неплохими. В принципе, так можно сказать про всех наших борцов-классиков на ОИ, кроме Сергея Семенова.

Однако Емелин оступился в полуфинале, проиграв будущему чемпиону, ранее мало кому известному кубинцу Луису Орте. Причем Сергей вел 3−0, но затем его покинули силы (в 1/8 финала у него была изнурительная схватка с египтяноном Хайтемом Махмудом — 7−6). «Я не восстановился», — сказал Емелин журналистам. Неудовлетворительное физическое состояние Сергея — адекватная претензия тренерскому штабу сборной России. И ведь на следующий день Емелин без проблем выиграл два поединка и стал бронзовым призером.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSEctzao19g/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSEctzao19g/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSEctzao19g/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Олимпийский комитет России (@olympic_russia)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

До 67 кг, Артем Сурков.

Результат: максимум — бронза.

В 1/8 финала Сурков разнес американца Александра Санчо (10−4), а затем случилось удивительное — он уступил 22-летнему Парвизу Насибову из Украины, который до этого дня на взрослом уровне не добился ничего, кроме как права поехать на Олимпиаду.

Сурков вел 1−0 (соперника поставили в партер, но там Артем ничего не смог сделать). Во втором периоде ситуация повторилась с точностью до наоборот — т. е. в партер за пассивность поставили Суркова, но и Парвизов из этой ситуации ничего не извлек. 1−1. Затем снова партер, Сурков сверху — и вновь никакого результата. Из-за того, что последний балл в схватке взял Парвизов, в полуфинал вышел именно он. Потом украинский борец победил египтянина Мохаммеда Ибраима Аль-Сайеда, благодаря чему Сурков получил возможность в среду побороться за бронзу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRbOvQ2D7ap/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRbOvQ2D7ap/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRbOvQ2D7ap/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Артем Сурков (@artem__surkov_)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Еще раз подчеркнем: Сурков тоже ехал в Токио за золотом. Он чемпион мира 2018 года, серебряный призер ЧМ-2019, бронзовый призер ЧМ-2015 и ЧМ-2017. Да, он сейчас не на пике, он не был фаворитом, но совершенно точно был способен побороться за выход в финал. А в итоге проиграл в скучной схватке малоизвестному, неопытному спортсмену из Украины.

До 77 кг, Александр Чехиркин.

Результат: ¼ финала.

«Он меня очень подвел, и не только меня — себя и многих других», — сказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в интервью wrestrus.ru. 35-летний Чехиркин был тем, на кого сборная России возлагала особые, золотые надежды. В этой весовой категории в Токио мог выступить двукратный олимпийский чемпион Роман Власов. Однако Роман не прошел отбор. Может быть, Власов смог бы показать результате лучше, чем результат Чехиркина. Но перед Олимпиадой не было никаких сомнений в том, что Александр заслужил место в команде. В Токио же он остановился на стадии ¼ финала.

Их выступления с Сурковым похожи. В 1/8-й Чехиркин легко прошел мексиканца Альфонса Лейву (7−0). А в четвертьфинале внезапно проиграл армянину Карапету Чалаяну (1−2). 27-летний Чалаян, конечно, известнее Парвизова, был вторым на Европейских играх в 2019-м, но все же далеко не топ. Чалаян в начале заработал балл, затем оба борца не воспользовались атаками в партере, и в итоге Чехиркин потерпел поражение. До финала армянин не дошел, и российский спортсмен остался без возможность побороться за медаль.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSDvoIkDq7a/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSDvoIkDq7a/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSDvoIkDq7a/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by WRESTLING RUSSIA ? (@wrestling.russia)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

До 97 кг, Муса Евлоев.

Результат: золото.

Просто красавец. Евлоев танком проехался по олимпийскому турниру, в финале встретился с основным конкурентом — олимпийским чемпионом Рио Артуром Алексаняном — и уверенно победил (5−1). Больше тут сказать нечего.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSHHVPsI4Al/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSHHVPsI4Al/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSHHVPsI4Al/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Олимпийский комитет России (@olympic_russia)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

До 130 кг, Сергей Семенов.

Результат: бронза.

Семенов не оценивался как претендент на первое место, учитывая, что в этом весе выступают теперь уже четырехкратный олимпийский чемпион Михайн Лопес и 9-кратный чемпион Европы, трехкратный чемпион мира Риза Каяалп. Так что бронза, вроде бы, хороший результат.

Но надо учитывать, что Семенову повезло с сеткой — Лопес и Каяалп сошлись уже в полуфинале. Сергей же за выход в финал боролся с грузином Якобом Коджаей, чьи наивысшие достижения (до Олимпиады-2020) — бронза ЧМ-2019 и золото Европейских игр-2019. Однако Семенов проиграл 1−3. Михаил Мамиашвили оценил его выступление критически: «Семенов, уходя с кора, радовался завоеванной медали, и я тоже за него рад, более того, я был бы рад, даже если бы он живым вернулся с Олимпийских игр, но сюда он приехал решать другие задачи, и здесь он должен был умирать» (wrestrus.ru).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSEhDzQoQXK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSEhDzQoQXK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSEhDzQoQXK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Олимпийский комитет России (@olympic_russia)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Тревожно за результат стало еще тогда, когда никто из российских борцов не смог завоевать лицензию для участия в Олимпиаде в весе до 87 кг. Т. е. раньше федерация борьбы расстраивалась из-за сокращения числа весовых категорий на Олимпийских игр, а теперь еще до их начала лишилась потенциальной медали.

Почему быстро выдохся Емелин в четвертьфинальной схватке с Луисом Ортой? Почему Чехиркин, Сурков и Семенов проиграли соперникам более низкого уровня? Почему за олимпийский цикл не появилось никого, кто смог бы составить конкуренцию опытным борцам из этого состава?

Гоги Когуашвили, бронзовый призер Олимпиады-1992 и пятикратный чемпион мира, возглавляет сборную с 2006 года, каждого борца знает как свои пять пальцев. Пока он не подвел итоги олимпийского турнира. Вероятно, сделает это после выступления Артема Суркова. Ну, а к Михаилу Мамиашвили логичны два вопроса:

Стоит ли продолжать сотрудничество с Когуашвили? Если не Когуашвили, то кто вместо него — есть ли другие достойные кандидатуры?

Естественно, за 15 лет работы со сборной Когуашвили уже оказывался в сложной ситуации. Например, на чемпионате мира-2017 российские классики не взяли ни одной золотой медали. Хотели ли тогда уволить Когуашвили? Нет. И на следующем ЧМ команда выиграла шесть золотых наград. Тем не менее стабильного движения вперед у греко-римской борьбы в России не прослеживается — во всяком случае, если судить по результатам на больших турнирах. Нет и новых звезд — уже давно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSH6nC8Is4y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSH6nC8Is4y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSH6nC8Is4y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Олимпийский комитет России (@olympic_russia)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная СССР/СНГ/России по греко-римской борьбе на Олимпиаде

Олимпиада Золото Серебро Бронза Всего Хельсинки-1952 4 1 2 7 Мельбурн-1956 5 1 0 6 Рим-1960 3 0 2 5 Токио-1964 1 3 1 5 Мехико-1968 1 4 1 6 Мюнхен-1972 4 1 0 5 Монреаль-1976 7 2 1 10 Москва-1980 5 2 1 8 Сеул-1988 4 1 1 6 Барселона-1992 3 3 3 9 Атланта-1996 1 2 0 3 Сидней-2000 2 1 1 4 Афины-2004 2 1 1 4 Пекин-2008 3 0 0 3 Лондон-2012 2 1 2 5 Рио-2016 2 1 0 3 Токио-2020 1 0 2* 3*