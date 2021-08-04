Симона Байлз: очень хочу домой

«Эта медаль очень важна для сборной США. Я очень рада, что заработала её. Но моё физическое и психологическое состояние для меня были важнее. Сейчас я очень хочу домой. Есть ещё много чего, над чем можно работать», — сказала Байлз в эфире телеканала «Россия 1».