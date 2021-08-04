Олимпиада-2020. Гребля на байдарках и каноэ. Луканцов, Андреева, Ромасенко и Черниговская пробилась в полуфинал, Гусев и Степанова выбыли

200 м, байдарка, мужчины.

Россиянин Евгений Луканцов занял второе место в своем четвертьфинальном заезде с результатом 35.184 и вышел в следующую стадию. Олег Гусев выбыл из борьбы, показав время 35,581.

Лучший результат квалификации — у британца Лиама Хита (33,985).

200 м, каноэ, женщины.

Россиянка Олеся Ромасенко, выступавшая в предварительном раунде, показала второе время своего заезда (46,126) и пробилась в полуфинал. Ирина Андреева, вышедшая на старт ¼ финала, также прошла в следующую стадию со вторым результатом заезда (46,637).

Лучшее время квалификации — у американки Невин Харрисон (44,938).

500 м, байдарка, женщины.

Россиянка Светлана Черниговская выиграла свой заезд с результатом (1.49,323) и вышла в полуфинал. Кира Степанова выбыла из борьбы, став четвертой (1.52,190).

Первое место в квалификации заняла бельгийка Эрмьен Петерс (1.47,959).

1000 м, байдарка-двойка мужчины.

Российский дуэт Роман Аношкин — Максим Спесивцев показал четвертое время своего заезда (3.14,045) и не смог пробиться в полуфинал.