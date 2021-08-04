София Позднякова: «Для меня самый яркий момент — победа в командном соревновании. Хотелось лежать на помосте, плакать и радоваться за каждого»

В Токио спортсменка завоевала золото в индивидуальном и командном турнирах саблисток.

— Для меня самый яркий момент — это, естественно, победа. Победа в командном соревновании. Командные соревнования всегда более эмоциональные, дают какую-то сплоченность. Хотелось лежать на помосте, плакать и радоваться за каждого.

— Напряженный год был из-за переноса Олимпиады?

— Нет, хорошо, что ее перенесли, потому что мы только начали работать с моим тренером Дмитрием Владимировичем Глотовым. Я к нему перешла в 2019 году. И нам как раз тот год, на который отложили Олимпиаду, дал возможность сработаться, как-то друг друга прочувствовать как «тренер-спортсмен».