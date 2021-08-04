Российский борец Артём Сурков поспорит за бронзу Олимпиады-2020

В утешительном турнире он победил датчанина Фредрика Хольмквиста Бьеррехууса со счётом 7:0.

На старте соревнований в Токио россиянин прошёл американца Алехандро Санчо — 10:4, а в четвертьфинале уступил украинцу Парвизу Насибову. Счёт — 1:1 (победа украинца по последнему результативному действию).

Сегодня, 4 августа, в поединке за бронзу Сурков сразится с египтянином Мохамедом Ибраимой Эль-Сайедом.

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