«Пляжник» Константин Семёнов прокомментировал поражение в ¼ финала Олимпиады в Токио

«У нас были технические ошибки, которые помешали победить. Мы их сегодня совершили гораздо больше, чем ребята из Норвегии. Также нам не удалось выбить оппонентов из колеи, нарушить их спокойствие нашими нестандартными розыгрышами. В целом за турнир могу поставить твердую четвёрку. Всего шаг сделать, и было бы легче. Сегодня ответственность давила.

То, что встречались с норвежцами в группе, сыграло свою роль. Думали, что увидим их вновь только в поединках за медали. У Мола и Сёрума была мотивация взять у нас реванш за поражение на предыдущей стадии. В том матче мы мало ошибались, а в этом — наоборот.



Илья верил, что мы можем забраться повыше, показывал отличный волейбол для первых Олимпийских игр в карьере. У него всё впереди, он ещё молодой. Постараюсь помочь ему создать хороший задел на будущее", — приводит слова Семёнова пресс-служба ОКР в своём телеграм-канале.