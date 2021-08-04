Россиянка Любовь Овчарова сразится за бронзу соревнований по борьбе на ОИ-2020 в Токио

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В утешительном раунде турнира в весовой категории до 62 кг она победила Хенну Катарину Юханссон из Швеции со счётом 8:7. На старте соревнований россиянка проиграла представительнице Японии Юкако Каваи — 0:10.

Сегодня, 4 августа, в поединке за бронзу Овчарова сразится с Тайбе Мустафа Юсейн из Болгарии.