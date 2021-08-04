Американка Сидни Маклафлин выиграла золото ОИ в беге на 400 м барьерами с мировым рекордом
Амеркианская легкоатлетка Сидни Маклафлин выиграла золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в беге на 400 м с барьерами.
Амеркианская легкоатлетка Сидни Маклафлин выиграла золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в беге на 400 м с барьерами.
Она установила новый мировой рекорд — 51,46. Предыдущее рекордное достижение принадлежало ей же (51,90).
Серебряным призёром стала американка Дэлила Мухаммад. Бронза досталась Фемке Бол из Нидерландов.
Лёгкая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. 400 м барьерами
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград.