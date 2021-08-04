Игры в Токио: итоги 4 августа
В среду 4 августа на Олимпиаде в Токио разыграли 17 комплектов медалей.
В среду 4 августа на Олимпиаде в Токио разыграли 17 комплектов медалей.
В плавании на открытой воде среди женщин победу одержала бразильянка Ана Марсела Кунья. Россиянка Анастасия Кирпичникова финишировала 15-й.
В беге с барьерами на 400 м среди женщин первенствовала американка Сидни Маклафлин, установившая мировой рекорд — 51.46.
Японская скейтбордистка Сакура Ёсодзуми завоевала золото в дисциплине парк.
Австралийцы Мэтью Белчер и Уилл Райан выиграли золото в парусном спорте в классе 470. В соревнованиях женских экипажей первенствовали британки Ханна Миллз и Эйлид Макинтайр.
Кубинский боксер Арлен Лопес стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 81 кг.
Итальянские велосипедисты Симоне Консонни, Филиппо Ганна, Франческо Ламон и Джонатан Милан выиграли золото в командной гонке преследования на треке с мировым рекордом.
Иранский борец
Бегунья из Уганды Перут Чемутай завоевала золото в стипльчезе. Представитель Кении Эммануэль Кипкуруи Корир выиграл золото Олимпиады в беге на 800 метров. Канадский бегун Андре де Грасс первенствовал на дистанции 200 метров.
Поляк Войцех Новицкий стал чемпионом в метании молота. Россиянин Валерий Пронкин занял восьмое место.
Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото в соревнованиях дуэтов с суммарным результатом 195.9079.
Британец Бен Мехер завоевал золото в индивидуальном первенстве в конкуре.
Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе с мировым и олимпийским рекордами (488 (223+265 кг)) победил в весовой категории свыше 109 кг.
Японка Юкако Каваи завоевала золото Игр в вольной борьбе в весовой категории до 62 кг.
После 12 дней соревнований сборная России занимает шестое место в медальном зачете. В активе российских спортсменов 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград.
Расписание соревнований на четверг 5 августа вы можете посмотреть здесь.
Ознакомиться со всеми результатами подробно вы сможете здесь.