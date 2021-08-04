Русские гандболистки смяли Черногорию в четвертьфинале Олимпиады. Но путь к защите титула лежит через Норвегию
Соперницы ни разу не вели в счете.
Соперницы ни разу не вели в счете.
Гандбольная сборная приехала в Токио защищать титул олимпийских чемпионок, но вместо этого вынуждена отвлекаться на бои местного масштаба, которые начали происходить после ничьей с Бразилией и поражения от Швеции. Команду, например, раскритиковал
Пока все были заняты разборками, не заметили, что девушки начали набирать ход, обыграв топовых соперниц — француженок, испанок. Это позволило выйти из группы со второго места. В полуфинале нас уже ждала Черногория, которая только с виду казалась легким испытанием. Там гандболистки умеют собираться, когда чувствуют всю важность момента, поэтому расслабляться и отвлекаться было никак нельзя. Они брали медали Евро, команда серьезная.
Но с первых же секунд россиянки продемонстрировали дикий настрой и полетели сминать соперниц. Они действовали четко, классно двигались и не допускали ошибок. Реализация почти у всех была стопроцентная, а вот Черногория никак не могла забить. Впервые это случилось после 7-метрового, когда наши провалились в обороне при счете 4:0. Тем не менее к первой половине первого тайма задел россиянок никуда не делся — 11:5. Лидер команды Анна Вяхирева снова творила чудеса, забивая, как ей захочется.
Не сдержались девушки Алексеева лишь ближе к концовке. Да так, что после двух удалений тренеру пришлось брать
После перерыва черногорки продолжили активно прессинговать наших, лишая Анну Вяхиреву, Полину Кузнецову и Дарью Дмитриеву возможности забивать так же много, как и в первом тайме. Им удавалось держаться на «-2, но не ближе — 18:20. К счастью, за 15 минут до конца встречи россиянкам удалось разбить тактику их тренера Бояны Попович с задействованием линейных, вновь улучшилась реализация и стали получаться быстрые прорывы — 27:22.
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В целом, матч получился не самым сложным на турнире, хотя в концовке первой половины было действительно опасно. Но если бы не судьи, борьбы вообще бы не было. Кажется, даже Евгений Трефилов был удовлетворен гандболистками: на трибуне выглядел более спокойным, чем обычно. Вот только не исключено, что его дзен продлится ровно до того момента, когда Россия узнает соперника по полуфиналу. Им станет или Венгрия, или Норвегия. Думаю, все понимают, чем там все закончится.
Находимся в предвкушении ремейка сумасшедшего полуфинала Олимпиады в Рио, когда Россия обыграла Норвегию в овертайме.