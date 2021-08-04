Найфонов и Угуев вышли в полуфинал Олимпиады по вольной борьбе

Артур Найфонов победил Османа Гочена из Турции в весовой категории до 86 кг со счетом 12:1. Россиянин встретится в ½ финала с Хассаном Язданичарати из Ирана.

Заур Угуев победил Гуломжона Абдуллаева из Узбекистана в весовой категории до 57 кг со счетом 6:6 (победа по последнему результативному действию). Его соперником в ½ финала станет Реза Атринагарчи из Ирана.

Валерия Коблова проиграла Ирине Курочкиной из Белоруссии в категории до 57 кг со счетом 3:6. Если Курочкина дойдет до финала, то Коблова сможет побороться за бронзу.

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На Олимпиаде в Токио российские борцы ранее взяли золотую и две бронзовые медали. Чемпионом стал Муса Евлоев в категории до 97 кг. Бронзовые награды взяли Сергей Емелин (до 60 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг).