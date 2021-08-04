Японки завоевали золото и серебро в скейтбординге на Олимпиаде-2020 в Токио
Японская скейтбордистка Сакура Ёсодзуми выиграла золоту медаль летних Олимпийских игр в Токио.
Японская скейтбордистка Сакура Ёсодзуми выиграла золоту медаль летних Олимпийских игр в Токио.
Серебряным призёром стала её соотечественница Кокона Хираки. Бронза досталась представительнице Великобритании Скай Браун.
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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.