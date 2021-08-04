Привалова: травмы российских легкоатлетов связаны со стрессом из-за допуска на Игры

В среду российский легкоатлет Сергей Шубенков снялся с турнира в беге на 110 метров с барьерами из-за надрыва ахиллова сухожилия. В воскресенье прыгунья в длину Дарья Клишина во время разбега в квалификационных соревнованиях повредила заднюю поверхность правого бедра.
«Закономерность ли это? Думаю, да, — сказала Привалова. — Сергей в стрессе с января жил, представляете себе это напряжение? Там где тонко, там и рвется. Был бы помоложе, проскочило бы, а у него такой багаж многолетних выступлений».
«Все в таком стрессе, та же Маша Ласицкене — не просто так же все эти травмы. Выпустят — не выпустят, пустят — не пустят, дадут статус — не дадут. Когда человек на грани, все действует, любое дуновение ветерка может стать причиной болезни».
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.