Сергей Шубенков о травме на Олимпиаде-2020: «Это отстой. Больной скорее мертв, чем жив»
Российский бегун Сергей Шубенков рассказал, что почувствовал, когда узнал о травме,
Российский бегун Сергей Шубенков рассказал, что почувствовал, когда узнал о травме,
Олимпийский комитет России (ОКР) выложил видео, где Шубенкову оказывают помощь.
— Больной скорее мертв, чем жив.
— Что почувствовали, когда узнали о травме?
— Ничего хорошего, это отстой. Самое главное — почувствовал разочарование, все остальное — мелочи, — сказал Шубенков.