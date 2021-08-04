Армянин ударил азербайджанца в борцовском поединке на Олимпиаде
Скандал произошел в схватке за бронзу Олимпиады в Токио между армянином Карапетом Чаляном и азербайджанцем Рафиком Гусейновым.
Скандал произошел в схватке за бронзу Олимпиады в Токио между армянином Карапетом Чаляном и азербайджанцем Рафиком Гусейновым.
В бронзовом матче азербайджанец выиграл 4:1 после спорного судейского решения. Арбитр посчитал, что Чалян ударил своего соперника головой в ходе поединка. Армянские тренеры подали протест, но он был отклонен. Таким образом, армянская сторона потеряла три решающих очка.
Для Азербайджана медаль стала третьей бронзовой на Олимпиаде. Армения находится выше в общем зачете выше (0−2−1).
Олимпийские игры в Японии завершатся 8 августа.