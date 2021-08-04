Австралийцы завоевали золото ОИ-2020 в парусном спорте в классе 470

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
32
21
16
2США
25
29
22
6Россия
13
21
18
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Парусный спорт
470. Женщины. Финал
Великобритания
Польша
Франция
Результаты
Бокс
до 81 кг. Мужчины. Финал
Бенджамин Уиттакер
Арлен Лопес
Результаты
Парусный спорт
470. Мужчины. Финал
Австралия
Швеция
Испания
Результаты
Скейтбординг
Парк. Женщины. Финал
Сакура Йосозуми
Кокона Хираки
Скай Браун
Результаты
Легкая атлетика
400 м с/б. Женщины. Финал
Сидни МакЛахлин
Далайла Мухаммад
Фемке Бол
Результаты
Плавание
10 км, открытая вода. Женщины. Финал
Ана Марсела Кунья
Шарон ван Ровендаль
Карина Ли
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Женщины. Финал
Элайн Томпсон-Эра
Кристин Мбома
Габриэль Томас
Результаты
Легкая атлетика
800 м. Женщины. Финал
Атинг Мо
Кили Ходжкинсон
Раэвин Роджерс
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Финал
Тамира Сток Менса
Блессинг Оборудуру
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Меерим Жуманазарова
Батсетсег Соронзонболд
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Сара Дошо
Алла Черкасова
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Финал
Муса Евлоев
Артур Алексанян
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Женщины. Финал
Анита Влодарчик
Ван Чжен
Мальвина Копрон
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Арви Мартин Саволайнен
Мохаммадади Шарави
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Алекс Герго Шоке
Тадеуш Михалик
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 109 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Акбар Джураев
Симон Мартиросян
Артур Плесниекс
Результаты
Греко-римская борьба
до 77 кг. Мужчины. Финал
Тамаш Лоринц
Акжол Махмудов
Результаты
Греко-римская борьба
до 77 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рафик Хусейнов
Карапет Чалян
Результаты
Греко-римская борьба
до 77 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Шохеи Ябику
Мохаммадали Гераи
Результаты
Легкая атлетика
Шест. Мужчины. Финал
Арманд Дюплантис
Кристофер Нильсен
Тиагу Браз
Результаты
Расписание событий
Скалолазание. Женщины
11:00скороЖенщины. Квалификация
Велоспорт - Трек. Женщины
11:00скороКейрин. Женщины. Утешительные
Гандбол. Женщины. 1/4 финала
11:00скороШвецияКорея
Водное поло. Мужчины. 1/4 финала
11:00скороИталияСербия
Волейбол. Женщины. 1/4 финала
11:00скороСербияИталия
Баскетбол. Женщины. 1/4 финала
11:20скороЯпонияБельгия
Велоспорт - Трек. Мужчины
11:30скороКомандная гонка преследования. Мужчины. Финал
Велоспорт - Трек. Мужчины
12:00скороСпринт. Мужчины. 1/16 финала
Вольная борьба. Мужчины
12:15скороМужчины. до 57 кг. 1/2 финала
Вольная борьба. Мужчины
12:15скороМужчины. до 57 кг. 1/2 финала
Легкая атлетика. Мужчины
12:30скороДесятиборье. Мужчины. Высота
Вольная борьба. Мужчины
12:35скороМужчины. до 86 кг. 1/2 финала
Вольная борьба. Мужчины
12:35скороМужчины. до 86 кг. 1/2 финала
Вольная борьба. Женщины
12:55скороЖенщины. до 57 кг. 1/2 финала
Вольная борьба. Женщины
12:55скороЖенщины. до 57 кг. 1/2 финала
Хоккей на траве. Женщины. 1/2 финала
13:00скороАргентинаИндия
Конный спорт. Микст
13:00скороКонкур, личное первество. Микст. Финал
Легкая атлетика. Женщины
13:00скоро1500 м. Женщины. Полуфиналы
Бейсбол. Мужчины. 1/2 финала
13:00скороЯпонияКорея
Легкая атлетика. Женщины
13:05скороСемиборье. Женщины. Ядро
09:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Австралийцы завоевали золото ОИ-2020 в парусном спорте в классе 470

Австралийцы Мэтью Белчер и Уилл Райан завоевали золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по парусному спорту в классе 470.

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Источник: Reuters

Серебряными призёрами стали шведы Антон Дольберг и Фредрик Бергстрём. Бронза досталась испанцам Хорди Ксаммару и Николасу Родригесу Гарсия-Пасу.

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32−21−16).

Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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