Капитан сборной Казахстана по боксу сенсационно проиграл с нокдауном в полуфинале Олимпиады и остался с «бронзой»

В ½ финала весовой категории свыше 91 килограмма Кункабаев встречался с Ричардом Торресом из США и сенсационно уступил. Во втором раунде с казахстанца сняли очки, а в концовке он оказался в нокдауне. В третьем раунде поединок был остановлен — капитан не смог продолжить встречу из-за рассечения на носу.
Таким образом, Кункабаев остался с «бронзой», а Торрес гарантировал себе как минимум «серебро».
Соперником Торреса по финалу Олимпиады-2020 будет узбекский боксер Баходир Жалолов, который в своем полуфинале удосрочил британца Фрейзера Кларка.
Добавим, что в полуфинал олимпийского турнира вышел еще один казахстанский боксер — Сакен Бибосынов, выступающий в весе до 52 килограммов.