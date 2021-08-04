Капитан сборной Казахстана по боксу сенсационно проиграл с нокдауном в полуфинале Олимпиады и остался с «бронзой»

В ½ финала весовой категории свыше 91 килограмма Кункабаев встречался с Ричардом Торресом из США и сенсационно уступил. Во втором раунде с казахстанца сняли очки, а в концовке он оказался в нокдауне. В третьем раунде поединок был остановлен — капитан не смог продолжить встречу из-за рассечения на носу.