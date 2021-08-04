Кубинский боксер Лопес победил британца Уиттакера и стал двукратным олимпийским чемпионом

Отметим, что одним из бронзовых призеров Игр в Японии стал россиянин Имам Хатаев, который проиграл Уиттакеру в полуфинале.

28-летний Лопес стал двукратным олимпийским чемпионом. На Играх в 2016 году он также брал золотую медаль, тогда в финале он победил Бектемира Меликузиева из Узбекистана.