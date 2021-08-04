Депутат Лебедев обвинил организаторов ОИ в заражении российской каратистки коронавирусом

«Обвинять спортсменку и тренеров безрассудно и глупо. Вы никогда не сможете определить место, время и контакт, где человек заразился коронавирусом. Это невозможно. А вот что касается организаторов, то это глобальный вопрос. Проведение международных спортивных соревнований подобного уровня в момент, когда весь мир борется с коронавирусом, границы закрыты, количество заражений то падает, то растёт, ни одна страна на сегодняшний день не победила вирус…



Проводить игры в такой период — глупость и безрассудность. Не говоря уже о том, что Олимпиада проходит без болельщиков. Любые спортивные соревнования, в первую очередь, проходят для болельщиков. Даже смотреть ОИ сейчас не так интересно, играют в полной тишине. Здесь вина лежит на организаторах.



Они должны были обеспечить стопроцентные меры безопасности, защиты и спокойствия участников соревнований. Во всех случаях, когда спортсмены, члены команд или представители делегаций заболевают коронавирусом, будучи в стране проведения Игр — в Японии, — вина лежит исключительно на японской стороне», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.