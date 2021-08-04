Дарья Клишина опубликовала прощальный пост об Олимпиаде-2020 в Токио

«Олимпийские игры, которые мы все так долго ждали, состоялись. Спасибо Японии, что, несмотря на все проблемы, они справились и сделали настоящий праздник. Благодаря большим усилиям людей спорт в очередной раз сыграл важную роль в преодолении глобальной проблемы, и это главное достижение всего спортивного сообщества.



Очень рада за всех наших спортсменов, которые завоевали здесь медали, за их тренеров, родных и близких. А также за всех участников Олимпийских игр, ведь стать частью этого большого события — это незабываемо и очень здорово.



Пока, Токио», — написала Клишина в своём «инстаграме».