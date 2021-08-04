Организаторы Игр одобрили песню «Мой Дагестан» для боксера, не найдя в ней связи с Россией
В Федерации бокса России сообщили, что в песне не было обнаружено политических и иных подоплек.
В Федерации бокса России сообщили, что в песне не было обнаружено политических и иных подоплек.
ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Организаторы боксерского турнира на Олимпийских играх в Токио одобрили песню «Мой Дагестан» для выхода российского боксера Муслима Гаджимагомедова без дополнительных вопросов. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России.
«В этой песне нет политических и иных подоплек, нет упоминания слова “Россия”. У организаторов не возникло никаких вопросов к ней, хотя ко всему всегда можно придраться. Мы обычно предлагаем несколько вариантов, даже отрывок, который мы бы хотели, чтобы звучал. И песня может быть на любом языке», — сказал собеседник агентства.
«В данном случае, эта песня проверку прошла. Вопросов не возникло», — добавил собеседник агентства.
Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства на Олимпийских играх будут выступать без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC — Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена или команды будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.
Также российским спортсменам из определенных видов спорта пришлось изменять свою форму и экипировку по требованию организаторов.