Российский борец Заур Угуев вышел в финал Олимпиады-2020

В полуфинале он победил в противостоянии с Резой Атринагарчи из Ирана (8:3). Финал состоится завтра, 5 августа.

На старте турнира россиянин одолел американца Томаса Патрика Гилмана — 5:4, — а в четвертьфинале — Гуломжона Абдуллаева из Узбекистана (счёт 6:6 — победа Угуева по последнему результативному действию).