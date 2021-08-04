Украинский борец Парвиз Насибов стал обладателем серебряной медали Олимпиады в Токио
Иранец Мохаммадреза Джераи выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по
Иранец Мохаммадреза Джераи выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по
В финальном поединке он победил украинца Парвиза Насибова со счётом 9:1.
Обладателями бронзовых наград стали Мохамед Ибрахим
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.