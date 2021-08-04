Легкоатлетка из Уганды Перут Чемутай выиграла золото Олимпиады в беге на 3 000 м с препятствиями
Серебряным призером стала американка Кортни Фрерикс, бронзовым — кенийка Хивин Киенг.
Серебряным призером стала американка Кортни Фрерикс, бронзовым — кенийка Хивин Киенг.
ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Представительница Уганды Перут Чемутай завоевала золотую медаль в беге на 3 000 м с препятствиями на Олимпийских играх в Токио.
Время победительницы составило 9 минут 1,45 секунды. Серебряным призером стала американка Кортни Фрерикс (9.04,79), бронзовым — кенийка Хивин Киенг (9.05,39). Россиянки в данной дисциплине участия не принимали.
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.