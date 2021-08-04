Российские синхронистки завоевали золото Олимпиады-2020 в соревнованиях дуэтов

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
32
22
16
2США
25
30
22
6Россия
14
21
18
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Легкая атлетика
800 м. Мужчины. Финал
Эммануэль Кипкуруи Корир
Фергюсон Черуйот Ротич
Патрик Добек
Результаты
Вольная борьба
до 62 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Анастасия Григорьева
Ирина Коляденко
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Финал
Виктор Лоринц
Жан Беленюк
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Зураби Датунашвили
Иван Хуклек
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Денис Кудла
Мохамед Метвалли
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Женщины. Финал
Перут Чемутай
Кортни Фрерихс
Хивин Кийенг
Результаты
Греко-римская борьба
до 67 кг. Мужчины. Финал
Мохаммедреза Гераи
Парвиз Насибов
Результаты
Греко-римская борьба
до 67 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Артем Сурков
Мохамед Эль-Сайед
Результаты
Синхронное плавание
Дуэты. Женщины. Произвольная программа (финал)
РОССИЯ
Китай
Украина
Результаты
Греко-римская борьба
до 67 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Франк Штаблер
Рамаз Зоидзе
Результаты
Конный спорт
Конкур, личное первество. Микст. Финал
Бен Мехер
Педер Фредриксон
Майкел ван дер Влетен
Результаты
Велоспорт - Трек
Командная гонка преследования. Мужчины. Финал
Италия
Дания
Австралия
Результаты
Парусный спорт
470. Женщины. Финал
Великобритания
Польша
Франция
Результаты
Бокс
до 81 кг. Мужчины. Финал
Бенджамин Уиттакер
Арлен Лопес
Результаты
Парусный спорт
470. Мужчины. Финал
Австралия
Швеция
Испания
Результаты
Скейтбординг
Парк. Женщины. Финал
Сакура Йосозуми
Кокона Хираки
Скай Браун
Результаты
Легкая атлетика
400 м с/б. Женщины. Финал
Сидни МакЛахлин
Далайла Мухаммад
Фемке Бол
Результаты
Плавание
10 км, открытая вода. Женщины. Финал
Ана Марсела Кунья
Шарон ван Ровендаль
Карина Ли
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Женщины. Финал
Элайн Томпсон-Эра
Кристин Мбома
Габриэль Томас
Результаты
Легкая атлетика
800 м. Женщины. Финал
Атинг Мо
Кили Ходжкинсон
Раэвин Роджерс
Результаты
Расписание событий
Настольный теннис. Мужчины. 1/2 финала
13:30скороЯпонияГермания
Легкая атлетика. Женщины
13:30скоро400 м. Женщины. Полуфиналы
Тяжелая атлетика. Мужчины
14:00скороВесовая категория свыше 109 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Легкая атлетика. Мужчины
14:15скороМолот. Мужчины. Финал
Легкая атлетика. Женщины
14:30скороСемиборье. Женщины. 200 м
Гандбол. Женщины. 1/4 финала
14:45скороФранцияНидерланды
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/4 финала
15:00скороВячеслав Красильников / Олег СтояновскийЮлиус Толе / Клеменс Виклер
Баскетбол. Женщины. 1/4 финала
15:00скороИспанияФранция
Вольная борьба. Женщины. Матч за 3-е место
15:10скороЛюбовь ОвчароваТайбе Мустафа Юсейн
Вольная борьба. Женщины. Финал
15:25скороАйсулу ТыныбековаЮкаку Каваи
Легкая атлетика. Мужчины
15:30скороДесятиборье. Мужчины. 400 м
Волейбол. Женщины. 1/4 финала
15:30скороБразилияРоссия
Легкая атлетика. Мужчины
15:55скоро200 м. Мужчины. Финал
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/4 финала
16:00скороШериф Юнусс / Ахмед ТиянПаоло Николаи / Даниеле Лупо
Настольный теннис. Женщины
5.08скороЖенщины. Командное первенство. Матч за 3-е место
Настольный теннис. Женщины
5.08скороЖенщины. Командное первенство. Финал
Бокс. Мужчины
5.08скороМужчины. до 57 кг. Финал
Плавание. Мужчины
5.08скоро10 км, открытая вода. Мужчины. Финал
Гольф. Женщины
5.08скороЛичное первенство. Женщины. 2-й раунд
Легкая атлетика. Мужчины
5.08скороДесятиборье. Мужчины. 110 м с/б
14:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Российские синхронистки завоевали золото Олимпиады-2020 в соревнованиях дуэтов

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золотые медали в соревнованиях дуэтов на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

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Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золотые медали в соревнованиях дуэтов на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). В технической программе россиянки показали результат 97,1079 балла, в произвольной — 98,8000 балла, сумма составила 195,9079 балла.

Серебро завоевали китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь, на их счету 192,4499 балла. Замкнули тройку сильнейших украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (189,4620 балла).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32−21−16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
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XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
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Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
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