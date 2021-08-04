Любовь Овчарова не смогла завоевать бронзовую медаль в вольной борьбе

Лидером медального зачёта является Китай. У них 32 золотых медалей, 22 серебряных и 16 бронзовых. На второе место поднялась сборная США с 25 золотыми наградами, 30 серебряными и 22 бронзовыми. Замыкает тройку лидеров сборная Японии. Результат японцев — 20 золотых медалей, 7 серебряных и 12 бронзовых. Команда Олимпийского комитета России занимает 6-ю строчку. У россиян 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей.