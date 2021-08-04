Кенийцы завоевали золото и серебро в беге на 800 м на Олимпиаде-2020

Кенийские легкоатлетызаняли первые два места в финальном забеге на 800 м на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония). Золотую медаль с результатом 1.45,06 завоевал Эммануэль Кипкуруи Корир, вторым стал Фергюсон Черуйот Ротич, уступивший соотечественнику 0,17 секунды.