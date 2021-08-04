Канадец Де Грасс стал олимпийским чемпионом в беге на 200 м
Серебряным призером стал американец Кеннет Беднарек, бронзовая медаль в активе его соотечественника Ноа Лайлза.
Серебряным призером стал американец Кеннет Беднарек, бронзовая медаль в активе его соотечественника Ноа Лайлза.
ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Канадский спринтер Андре Де Грасс завоевал золотую медаль в беге на 200 м на Олимпийских играх в Токио. Он преодолел дистанцию за 19,62 секунды.
Серебряным призером стал американец Кеннет Беднарек (19,68), бронзовая медаль в активе его соотечественника Ноа Лайлза (19,74). Россияне в данной дисциплине участия не принимали. Мировой рекорд в данной дисциплине принадлежит ямайцу Усэйну Болту (19,19).
Де Грассу 26 лет, он является бронзовым призером Игр в Токио в беге на 100 м. Также на его счету одна серебряная и две бронзовые медали Олимпиады 2016 года. На чемпионатах мира он один раз становился серебряным призером и трижды — бронзовым.
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.