Скалолазки Каплина и Мешкова не вышли в финал Олимпиады в многоборье
ТОКИО, 4 авг — РИА Новости. Российские скалолазки Юлия Каплина и Виктория Мешкова не прошли квалификацию олимпийского турнира в многоборье на Играх в Токио.
ТОКИО, 4 авг — РИА Новости. Российские скалолазки Юлия Каплина и Виктория Мешкова не прошли квалификацию олимпийского турнира в многоборье на Играх в Токио.
По итогам лазания на скорость, боулдеринга и лазания на трудность Мешкова стала девятой, Каплина — 17-й.
Лучшей в квалификации стала словенка Янья Гарнбрет.