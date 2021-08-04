Сборная России опустилась на одну позицию в медальном зачете

Теперь российская команда занимает шестое место, в ее активе 53 медали, из которых 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых. На пятом месте располагаются австралийцы (15, 4, 17). Лидирует команда Китая (32, 22, 16). Ее ближайшими преследователями являются спортсмены из США (25, 31, 23). Сборная Японии (21, 7, 12) находится на третьей строчке, а Великобритании — на четвертой (15, 18, 15).