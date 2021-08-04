Сборная России опустилась на одну позицию в медальном зачете

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
32
22
16
2США
25
31
23
6Россия
14
21
18
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Мужчины. Финал
Андре де Грасс
Кеннет Беднарек
Ноа Лайлз
Результаты
Вольная борьба
до 62 кг. Женщины. Финал
Айсулу Тыныбекова
Юкаку Каваи
Результаты
Вольная борьба
до 62 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Любовь Овчарова
Тайбе Мустафа Юсейн
Результаты
Легкая атлетика
800 м. Мужчины. Финал
Эммануэль Кипкуруи Корир
Фергюсон Черуйот Ротич
Патрик Добек
Результаты
Вольная борьба
до 62 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Анастасия Григорьева
Ирина Коляденко
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Финал
Виктор Лоринц
Жан Беленюк
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Зураби Датунашвили
Иван Хуклек
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Мужчины. Финал
Войцех Новицки
Эйвинд Хенриксен
Павел Файдек
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Денис Кудла
Мохамед Метвалли
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория свыше 109 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Лаша Талахадзе
Али Давуди
Ман Асаад
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Женщины. Финал
Перут Чемутай
Кортни Фрерихс
Хивин Кийенг
Результаты
Греко-римская борьба
до 67 кг. Мужчины. Финал
Мохаммедреза Гераи
Парвиз Насибов
Результаты
Греко-римская борьба
до 67 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Артем Сурков
Мохамед Эль-Сайед
Результаты
Синхронное плавание
Дуэты. Женщины. Произвольная программа (финал)
РОССИЯ
Китай
Украина
Результаты
Греко-римская борьба
до 67 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Франк Штаблер
Рамаз Зоидзе
Результаты
Конный спорт
Конкур, личное первество. Микст. Финал
Бен Мехер
Педер Фредриксон
Майкел ван дер Влетен
Результаты
Велоспорт - Трек
Командная гонка преследования. Мужчины. Финал
Италия
Дания
Австралия
Результаты
Парусный спорт
470. Женщины. Финал
Великобритания
Польша
Франция
Результаты
Бокс
до 81 кг. Мужчины. Финал
Бенджамин Уиттакер
Арлен Лопес
Результаты
Парусный спорт
470. Мужчины. Финал
Австралия
Швеция
Испания
Результаты
Расписание событий
Настольный теннис. Женщины
5.08скороЖенщины. Командное первенство. Матч за 3-е место
Настольный теннис. Женщины
5.08скороЖенщины. Командное первенство. Финал
Бокс. Мужчины
5.08скороМужчины. до 57 кг. Финал
Плавание. Мужчины
5.08скоро10 км, открытая вода. Мужчины. Финал
Гольф. Женщины
5.08скороЛичное первенство. Женщины. 2-й раунд
Легкая атлетика. Мужчины
5.08скороДесятиборье. Мужчины. 110 м с/б
Пляжный волейбол. Женщины. 1/2 финала
5.08скороАнук Верже-Депре / Йоана ХайдрихЭйприл Росс / Эликс Клинман
Легкая атлетика. Женщины
5.08скороВысота. Женщины. Квалификация
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
5.08скороБайдарка-одиночка, 200 м. Мужчины. Полуфинал
Легкая атлетика. Женщины
5.08скороСемиборье. Женщины. Длина
Легкая атлетика. Женщины
5.08скороСемиборье. Женщины. Диск
Прыжки в воду. Женщины
5.08скороВышка 10 м. Женщины. Полуфинал
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/2 финала
5.08скороАндерс Мол / Кристиан СорумМартин Плавиньш / Эдгар Токс
Легкая атлетика. Женщины
5.08скороЭстафета 4х100 м. Женщины. Предварительный раунд
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
5.08скороКаноэ-одиночка, 200 м. Женщины. Полуфинал
Хоккей на траве. Мужчины. Матч за 3-е место
5.08скороГерманияИндия
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
5.08скороБайдарка-одиночка, 500 м. Женщины. Полуфинал
Легкая атлетика. Мужчины
5.08скороДесятиборье. Мужчины. Диск
Легкая атлетика. Мужчины
5.08скороТройной прыжок. Мужчины. Финал
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
5.08скороБайдарка-двойка, 1000 м. Мужчины. Полуфинал
18:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Сборная России опустилась на одну позицию в медальном зачете

Сборная России опустилась на одну позицию в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

Теперь российская команда занимает шестое место, в ее активе 53 медали, из которых 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых. На пятом месте располагаются австралийцы (15, 4, 17). Лидирует команда Китая (32, 22, 16). Ее ближайшими преследователями являются спортсмены из США (25, 31, 23). Сборная Японии (21, 7, 12) находится на третьей строчке, а Великобритании — на четвертой (15, 18, 15).

4 августа Россия завоевала одну награду на Играх в Токио. Синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина стали олимпийскими чемпионками в соревнованиях дуэтов.

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Олимпиада в Токио: все чемпионы 4 августа

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа. Соревнования должны были пройти летом 2020-го, однако были перенесены из-за пандемии коронавируса.

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XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
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Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
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Парк Сиокадзэ
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Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
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Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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