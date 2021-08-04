Американская газета нашла «секретное оружие» России на Олимпиаде

На Играх в Токио российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee). В активе сборной России на Играх в Токио 53 медали, в том числе 14 золотых.

Читайте также Американская пловчиха заявила, что спортсменов из России нельзя было допускать на Олимпиаду в Токио

«В разгар глобальной пандемии россияне обнаружили секретное тренировочное оружие, доступное немногим спортсменам на планете: их собственную географию. Запершись в таких местах, как дальневосточный город Владивосток или остров Сахалин, многие звезды Олимпийского комитета России могли готовиться в тех же часовых поясах и условиях, что и в Японии», — пишет издание.

При этом некоторые российские спортсмены готовились в закрытых тренировочных лагерях, куда не пускают иностранцев, это стало особенно актуально, когда из-за пандемии тренажерные залы в США были закрыты, отмечает газета.

Олимпийский комитет России ожидал, что российские спортсмены завоюют порядка 50 медалей, и они добились этого еще за шесть дней до окончания соревнований.